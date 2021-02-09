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09.02.2021 12:55
Рубрика: Власть

Кириенко: Госорганам требуются специалисты по интернет-коммуникациям

Текст: Айсель Герейханова
У органов государственной власти, практически у всех российских компаний существует колоссальный запрос на специалистов по коммуникациям в интернете, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Ответить на этот запрос призван конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций", считает представитель Кремля.

Конкурс стартовал 22 января и направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений цифровой сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства.

"Грань между интернетом и реальной жизнью, тем, что называется онлайн и офлайн, исчезает на глазах. Практически все сферы нашей жизни становятся параллельными. Они происходят и в физической реальности, они происходят и в интернет-среде. Поскольку способность людей коммуницировать является обязательным условием любой человеческой деятельности, это вопрос коммуникаций, понятно, что этот конкурс не про программистов, он про коммуникации, коммуникации в интернет-среде, но и в общем не только в интернет-среде. Запрос на таких специалистов очень большой", - пояснил Кириенко на пресс-брифинге.

Отдельно он отметил, что хотя главная цель конкурса - это не получение должности, но "победители точно получают предложение о возможности трудоустройства".

"Колоссальный запрос у органов государственной власти, колоссальный запрос практически у всех компаний российских. Мы сейчас говорили, что только у компании АНО "Диалог", которая занимается интернет-коммуникациями, около 100 вакансий сейчас, то есть они для ста человек по итогам конкурса смогут предложить хорошую, высокооплачиваемую, интересную работу", - рассказал представитель Кремля.

Кириенко также сообщил, что руководители крупнейших ИТ-компаний также заявили о потребности в кадрах и готовности предлагать работу победителям конкурса.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Сейчас на конкурс подано уже свыше 5 тысяч заявок из 82 регионов России. Самому возрастному участнику 75 лет, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Такие конкурсы, конечно, в первую очередь для самореализации молодежи, но поданные заявки говорят о том, что у нас готовы активно реализовывать себя, развиваться, не боятся учиться люди самых разных возрастов", - сказал Кириенко.

Как пояснили организаторы проекта, победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в АНО "Диалог", Центрах управления регионами и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, а также пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны. Кроме того, победители смогут стать участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления "Сенеж" - первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций.

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