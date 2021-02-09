Кирилл Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра"

Режиссер Кирилл Серебренников сообщил, что покидает пост художественного руководителя "Гоголь-центра" и попрощался с труппой театра.

"Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас", - написал режиссер в своем в Instagram.

Кирилл Серебренников призывает не поддаваться унынию, потому что "в унынии нет ни жизни, ни свободы", и желает всем мира и любви.

Департамент культуры города Москвы принял решение не продлевать трудовой договор с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым. Его контракт истекает 25 февраля.