Когда доллар может подешеветь до 70 рублей

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- С помощью нефти рубль выиграл важную локальную битву за 76. Оказавшись под этой отметкой, рубль испытал усиление покупок. В прошлую пятницу российской валюте удалось прорвать оборону доллара на уровне 75, что в очередной раз подтвердило, насколько легко рубль проходит промежуточные уровни внутри диапазона 73-76.

Отдельно от этого нельзя забывать о благоприятной для рубля сезонности, так как очень часто рубль чувствует себя лучше, чем при подобных настроениях рынков в конце года.

Вместе эти фактора способны весьма быстро увести USDRUB в район 73 на этой неделе. Однако далее нужно уделять повышенное внимание тому, как будут развиваться события. Быстрое прохождение поддержки на 72,5 сделает 70 следующей целью "быков" по рублю. При сохранении недавнего уровня волатильности достижение "круглого" уровня может оказаться вопросом пары недель.

EURRUB также преимущественно курсирует последние месяцы в диапазоне 88,5-92,5. Разворот от его верхней границы в конце января довольно быстро увел пару ближе к нижней границе. И далее внимание сконцентрировано на поддержке у 88,5.

Способность решительно уйти ниже обещает стать предтечей мощного импульса снижения к 86 или даже к 85. Пробуксовка может обернуться довольно продолжительным блужданием у занятых уровней.

Закрепление ниже 73 будет сигналом слома годового восходящего тренда, дав старт длительной коррекции. Для евро точка слома восходящей тенденции располагается у 86,5.