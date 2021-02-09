Компенсацию морального вреда работникам упростят

Сейчас работнику приходится обращаться в суд, если ему не удается прийти с работодателем к соглашению о восстановлении нарушенных прав и выплате компенсации морального вреда. И даже если суд признает нарушения, то получить такую компенсацию сложно.

Кабмин предложил внести изменения "в целях обеспечения надлежащей защиты нарушенных трудовых прав".

Согласно законопроекту, требование о компенсации морального вреда может быть заявлено работником одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав. Также это можно сделать в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.