Психологи называют разные причины увлечения детей компьютерными играми. Однако они точно солидарны в одном: проблемы с юными геймерами идут из-за отношений в семье. Психологи Антон Бичун и Наталья Наумова помогли партнеру "РГ", изданию Nation News разобраться в том, как оградить ребенка от агрессии, вызванной играми.

Кандидат медицинских наук, доктор психологии, тренер НЛП Антон Бичун считает, что компьютерные игры обучают детей будущим профессиям.

- Последние локальные войны, которые идут на Земле с применением компьютерной техники, совершенно точно требуют подготовки в виде подобных игр. Такая игрушка может стать потрясающим инструментом развития мозга. Если в обычную "ходилку-стрелялку" внести какие-то внутренние задачи, связанные, например, с тем, что ребенок должен найти выход из тупиковых ситуаций, то мы получим продукт, который развивает.

Однако собеседник NN предупреждает, что если у ребенка повышен порог возбудимости или зрительная кора находится в состоянии хронического дефицита энергообеспечения, то нагружать зрительный анализатор компьютерной игрой неправильно.

Собеседник издания также дал советы родителям, которых беспокоит чрезмерная любовь детей к компьютерным играм.

- Первая рекомендация - порадоваться за ребенка, потому что он стремится в эволюционное развитие. Второе, что нужно сделать, - попросить ребенка вас научить играть в эту игру, чтобы вы поняли, как она устроена, чтобы вы тоже были готовы эволюционировать. Если родители начинают ругать то, что ребенку нравится, то он делает первый плохой шаг к тому, чтобы потом обращаться к психологам и психиатрам.

Детские страхи стали другими

Детский психолог и нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова выразила мнение, что дети, проводя время за компьютерными играми, должны после этого ровно столько же потратить на какую-либо физическую активность, поскольку так восстановится его нейродинамика, проще говоря, мозговая активность.

- Чем больше ребенок, особенно подросток, сидит за компьютером, а потом лежит и никого не слушает, тем быстрей у него ухудшается память, концентрация внимания и остальные функции. Дети совершенно перестали смотреть мультфильмы, во всяком случае дети старше девяти лет. Либо они смотрят, как другие проходят игры, либо сами играют, либо смотрят каких-то блогеров. Их страхи стали несколько иными, чем это было раньше, и более глубокими, поскольку они получают контент, который не по возрасту им. И здесь идет сильная травматизация ребенка, он не может ее переработать.

Ребенок-геймер - это далеко не всегда беда и повод для волнения за его дальнейшую судьбу. Фото: iStock

Из игры в реальность

Наталья Наумова констатирует, что чем больше ребенок находится внутри виртуальной реальности, тем меньше он учится состраданию, чувствам и больше ему кажется, что это механический процесс.

По ее словам, притупляется процесс восприятия жизни, и кажется, что все очень плохо, и дальше он уже смотрит, как можно отомстить, он видит шаблон, и рядом нет человека, который скажет, что так нельзя, будут последствия, ты сам погибнешь. Вот нет этого, нет внимания, нет сопереживания от другого человека, ребенок находится в состоянии робота и совершает преступление.

В играх у детей возникает иллюзия, что им за определенное действие ничего не будет: кого-то побили возле школы, как в какой-то игре было, и не думали, что другой ребенок может что-то чувствовать. В какой-то момент им кажется, что другой ничего не чувствует, происходит "зомбирование".

Бунт или семья?

Наталья Наумова объяснила, что ребенку нужно проводить в видеоиграх не более 40 минут, если мы говорим о начальной школе, для подростка - не более полутора часов, но тут большую роль играют не ограничения, а выстраивание личностных отношений с другими людьми, и прежде всего с мамой и папой, именно отсюда идут корни. Если внутри семьи доверительные, открытые отношения, ребенка понимают, с ним можно всегда договориться. Если внутри семьи есть жесткие ограничения, не учитываются взгляды ребенка, тогда он уходит полностью в виртуальную жизнь.

Важно, чтобы родители смогли принять и понять своего ребенка, чтобы они смогли поддержать, выслушать, не отругать. Не давать ему готовых решений, а спрашивать, что же дальше делать, и потом уже ребенка в решениях поддерживать, направлять.

Это такая кропотливая работа для родителей, но когда они не справляются, то им поможет психолог, главное - не отчаиваться.

Кстати

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Мнения

Фото: РИА Новости

Аскольд Запашный, худрук Большого Московского цирка:

Я играю всю жизнь и знаю, что люди, утверждающие, что, стреляя по людям в игре, ты так же легко выстрелишь и в жизни, несут бред. Игра - это "сброс пара", это, наоборот, успокаивает. Да, очень плохо, когда ребенок, увлекаясь играми - как чем-то просто интересным, - перестает нормально питаться, спать, перестает учиться. Но, во-первых, можно и на сноуборде так укататься, что ходить не cможешь. А во-вторых, это не игры виноваты, а отсутствие вашего внимания к детям, четкого распорядка дня - сколько им проводить за учебой, а сколько за играми. Это ваша лень!

Фото: РИА Новости

Герман Клименко, основатель сайта MediaMetrics и компании LiveInternet:

Очевидный плюс компьютерных игр - они помогают социализироваться. Дети нередко и друзей своего уровня в играх выбирают, там и навыкам управления учишься, умению налаживать контакт. Если хотите, игры выступают в роли комсомольских организаций, могут помочь и карьеру построить. Команды в играх часто международные, так что прибавьте сюда изучение языков. Ребенок моих друзей, играя в "танчики", понес пятерки по математике: в игре надо было считать, из кого набирать команду.

Фото: instagram.com / mendelevichvladimir

Владимир Менделевич, доктор психиатрии:

Чего больше от компьютерных игр - вреда или пользы? Наука игроманией всерьез не занималась, тут что ни скажешь, будет субъективно. Как долго можно сидеть перед экраном, как сказывается увлечение стрелялками и т.д. - критериев тут не выработано. Мое личное мнение, основанное на большом клиническом опыте общения с людьми, совершавшими преступления, - на их действия игры никак не влияют.