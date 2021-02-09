Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями

Закон предполагает, что, если инвалид страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное с ним проживание становится по ряду причин невозможным, государство должно предоставить ему отдельную жилплощадь. Однако нередко такой человек нуждается в особом уходе и просто не может жить один. В таких случаях на практике часто возникают споры: должны ли местные власти выделить квартиру только на одного, а там пусть люди как-то обустраиваются. Или на опекунов и других родственников надо выделить дополнительные квадратные метры.

В Конституционный суд обратилась жительница Астрахани Г. Ее тридцатилетняя дочь К. - недееспособный инвалид. В 2013 году К. была включена в список лиц, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. По закону она имеет право на внеочередное получение жилья, однако возник вопрос: как быть с семьей.

В конечном счете суды и чиновники решили, что квартира полагается только К. Ее мама не согласилась с этим и дошла до Конституционного суда. Высший суд, проанализировав нормы, признал, что они соответствуют Основному Закону, и разъяснил, как их толковать. Потому что основная проблема - как раз толкование.

Если вкратце, данные нормы, как разъяснил Конституционный суд, не препятствуют предоставлению жилплощади и инвалиду, и его опекуну. Предоставление гражданину жилого помещения на таких условиях, которые вынуждают обоих - гражданина и опекуна - вселиться в помещение, пригодное по размеру для проживания одного лишь страдающего тяжелой формой хронического заболевания гражданина, может быть признано нарушением. Но каждый раз суды должны решать индивидуально. Отказывать по каким-то формальным причинам нельзя.

"В силу закона и вследствие разнообразия условий установления и реализации опеки существенное значение имеют отношения, сложившиеся между опекуном и подопечным", - пояснил Конституционный суд.

Не может быть отказано в обеспечении жильем вне очереди на основании только того, что опекун сам не имеет право на жилье вне очереди.