Корреспондент "РГ" стал гражданином космического государства Асгардия

Насколько трудно преодолеть земное притяжение? В сто раз проще, чем многие думают.

На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Так будет. Правда, еще не скоро. Фото: Dottedhippo / Istock

Мне возразят: а как же жесточайший отбор в отряд космонавтов? А годы тренировок в центре подготовки?.. Если мечтаете сделать космос своей профессией - да, так и надо: отбор, тренировки.

Но есть путь короче. Этой осенью человечество будет отмечать пятилетие государства Асгардия. Не слышали? Напрасно. Позиционирует себя в качестве "космической нации". Основано нашим человеком, выходцем из "оборонки" Игорем Ашурбейли.

Есть флаг и гимн, парламент и правительство, суд и высший космический совет. Две столицы: космическая (на крохотном спутнике) и земная в Вене, Австрия. Спутник Asgardia-1 массой 2,8 кг выполняет еще и роль "территории". Ну а что же за государство без территории? В будущем асгардианцы намерены защитить Землю от космических угроз, навести порядок в ближнем внеземелье (много космического мусора), построить околоземный ковчег, позже - еще один, но уже на орбите Луны. В очень отдаленной перспективе, скажем, если Земля станет малопригодной для человечества, - полететь к другим звездам.

Пока же актуальная задача: довести численность населения Асгардии до 150 млн земных душ, что позволит поставить вопрос в ООН о признании "космического государства". Плюс миссия особой важности: вне Земли должен родиться первый ребенок. Ведь космическая нация на то и космическая, что должна быть свободной от земных страстей. И сама по себе такая не появится. Надо, засучив рукава, ее строить, делать, создавать...

В общем, я записываюсь в асгардианцы. И не отговаривайте.

Марсианский гектар

Как стать резидентом Асгардии? Изучаете руководящие документы, осмысливаете, взвешиваете. Если все устраивает, то заполняете простенькую форму на их сайте. Вот и все. На момент написания этих строк насчитывалось 1 062 164 асгардианца. Несколько кликов компьютерной мышью - и стало на одного больше. На экране появляется моя карта Asgardia The space nation.

Насколько же просто изменить жизнь! Минуту назад был простым землянином. Теперь вот весь такой неземной...

"Тебе космический скафандр на складе выдадут или самим покупать?" - интересуется жена.

Да уж... Но никто мне и не обещал, что будет легко. Окружающие состязаются в остроумии: "А когда в космос?" Или ехидничают: "С космическим паспортом, наверное, и шенген не нужен?"

Ладно, смейтесь, паяцы. У меня теперь неземной стойкости выдержка и инопланетный характер.

Кстати, жена еще не знает, что скафандр - не самые приоритетные расходы. Чтобы стать полноценным членом космической нации, нужно сделать взнос в размере 100 соларов. Только после этого смогу строить карьеру: избирать и быть избранным, участвовать в колонизации Луны, давать советы на предмет деторождения на орбите.

Что за солар такой и в каком обменнике их получить? Это валюта космического государства. Цифровая. Госслужащим Асгардии жалованье выплачивают только в соларах. 1 солар = 1 евро. Аналогии с криптовалютами, по утверждению руководства Асгардии, неуместны, поскольку стоимость биткоина определяется их количеством на рынке, а солар хотят привязать к асгардианской экономике: показатель рынка цифровых товаров и услуг. Ну, когда эта экономика состоится.

На каком языке мы, асгардианцы, разговариваем? Каждый на своем. Но это пока. Провели референдум, определили 12 главных языков общения: от английского до русского. Со временем будет создан собственный язык. Представьте, прилетаешь ты на Луну (Марс, Венеру и пр.). Местным колонистам говоришь: а как бы у вас землицей разжиться, желаю внеземной гектар!

Стоп! Какая такая землица? Она у нас, на Земле. На Луне стало быть луница, на Марсе - марсеница, на Венере - и не выговорю.

В общем, нужен новый язык, ох как нужен.

Космос как предчувствие

Государством Асгардию сегодня считают сами асгардианцы. И никто больше. А пока ее не признает хотя бы одно из земных государств - это просто мечта, хотя и космических масштабов.

Почему не признают? Нет, не из-за вредности. С одной стороны, космос общий и в то же время как бы ничей. Скажем, от того, что наш Юрий Гагарин побывал на околоземной орбите, - орбита не стала нашей. Точно так же, как, потоптавшись по Луне, американцы Нил Армстронг и Эдвин Олдрин не могли объявить Луну американской территорией.

С другой стороны, международные законы требуют, чтобы у всего, что улетает в космос, была юрисдикция. Допустима аналогия с морскими судами: яхта может быть вашей частной собственностью, но в море должна выйти только под флагом какого-то конкретного государства. Или признанного международного сообщества.

Карта асгардианца. Уже миллион землян записались в "космический народ". Фото: Игорь Елков

Как только Асгардия получит статус государства - члена ООН, то станет невероятно привлекательной для инвесторов в космические проекты. Корпорации и увлеченные космосом состоятельные люди, по каким-то причинам не желающие лететь к звездам с нами, с США, Китаем и т.д., - смогут это делать через Асгардию. Это новый игрок на мировом рынке, новая космическая реальность и захватывающие возможности.

Наверное, потому их так упорно и не признают.

Кто сказал: "Поехали!"

Много раз романтики пытались создать новые государства, где нет несправедливости и где все люди братья и сестры. Было королевство (затем княжество) Sea Lend на старой морской платформе, созданное отставным британским офицером. Были карибские и африканские государства-утопии, космическая страна Селестия (проект "Народ небесного пространства")... Не раз пытались приватизировать Антарктиду.

Какое место в этом "параде утопий" занимает Асгардия? Думаю, у каждого асгардианца своя мотивация. Кто-то надеется на общество без коррупции, кто-то фантазирует о переселении на другие планеты, иные хотят наладить бизнес. Кому-то просто скучно. Есть разочаровавшиеся, которые вышли из асгардианцев, посчитав недостаточно прозрачными ее институты. Иные недоумевают, почему проект создавался как королевство: Space Kingdom of Asgardia. К чему король? Кстати, этого я и сам не понимаю.

Но тогда зачем причислять себя к космическому народу? На днях в Москве под эгидой Русского географического общества выступала с лекцией премьер-министр Асгардии Лена Де Винне. Москвичка, замужем за бельгийским космонавтом Франком Де Винне. Мы ее прямо спросили: а на самом деле зачем все это? На Земле полно проблем, денег на насущные дела не хватает - какой еще космос?

Она сказала, что этот же вопрос задала космонавту Александру Викторенко. Его ответ: у свиньи шея не позволяет поднять голову. И свинья по определению не может взглянуть на звезды - видит только свою лохань.

"Так вот, мы - не свиньи", - резюмировал Герой Советского Союза Викторенко, четыре раза летавший в космос.

Наверное, немного жестковато. Даже резко. Но - в точку.

Да и вообще, мечтать не вредно.

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