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09.02.2021 16:24
Рубрика: Общество

В Китае в 2700-летней гробнице нашли "магический" крем для лица

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае ученые завершили химический анализ неизвестного вещества, содержавшегося в небольшом сосуде из 2700-летней гробницы аристократа. Исследование доказало, что это был косметический крем для лица, обладавший, по верованиям, магическими свойствами.

Фото: iStock
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Свои выводы китайские археологи опубликовали в журнале Archaeometry, а коротко о нем рассказывает New Scientist. Артефакт был найден в сезон полевых работ 2017-2018 годов, когда археологическая команда во главе с Иминь Ян из Университета Китайской академии наук в Пекине вскрыла 2700-летнюю гробницу аристократа.

Это захоронение расположено в районе Люцзява, на севере Китая. Внутри гробницы тогда было найдено большое количество погребальных предметов. Среди них оказалась и украшенная искусным орнаментом небольшая баночка из бронзы.

Внутри этого сосуда было обнаружено податливое желтое вещество. Изначально предполагалось, что это могла быть часть письменных принадлежностей. Однако в новом исследовании приводятся результаты анализа, которому подвергли странное вещество.

Ученые пришли к выводу, что это был косметический крем для лица. Подобные предметы находили и в других аристократических захоронениях, но в основном все это была косметика для женщин. В данном случае археологи нашли самое древнее свидетельство того, что косметикой пользовался мужчина-аристократ.

Химический анализ позволил приоткрыть тайну производства этого средства. Так, в его состав входил жир жвачного животного, вероятно, обычной коровы. Он был смешан с так называемым лунным молоком - веществом, которое получали из пещерных минеральных отложений.

Оно представляло собой белое кремообразное вещество, состоявшее из кристаллов, которые накапливаются на сводах известняковых или доломитовых пещер. Это "молоко" собирали и изготавливали из него порошок, который затем добавляли в составы различных косметических средств. В древности считалось, что косметика, содержащая лунное молоко, придает лицу и сохраняет поразительный белый цвет.

Фото: iStock
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В своей статье археологи пишут, что владельцем крема, вероятно, был дворянин из древнего государства Руи, являвшегося вассалом династии Восточная Чжоу, правившей на севере Китая. Этот дворянин был похоронен в так называемый период "Весны и Осени" (771-476 гг. до н.э.). Как раз в тот период китайской истории город Люцзява был столицей царства Руи.

К слову, у ученых пока нет единого представления о том, с какой целью китайские мужчины использовали косметику. Есть мнение, что крем для лица использовался в древнем Китае не просто и не столько в эстетических целях. Это был способ обозначить важный статус.

Некоторые китайские археологи придерживаются другого мнения. Они считают, что использование лунного молока в качестве косметической добавки устанавливало связь между производителями и потребителями косметики в Китае в первом тысячелетии до нашей эры и практиками и верованиями ранней даосской школы. По мнению сторонников этой идеи, приверженцы зарождающейся даосской философии считали, что лунное молоко обладает магическими свойствами, переданными ему из пещерных минералов. В любом случае, новое открытие проливает свет на историю Китая.

"Эта работа представляет собой ранний пример производства косметики в Китае и начала распространения стандартизированных косметических сосудов, что предполагает собой рост зарождающейся косметической промышленности", - отметили в своей работе археологи.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Восточная Азия Китай

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