Крупная партия товаров из Европы поступила на китайский рынок

Вечером 8 февраля, накануне видео-конференции руководителей КНР и стран Центральной и Восточной Европы, прошла видеотрансляция, в ходе которой телеведущие Медиакорпорации Китая Чэнь Вэйхун и Ли Сысюань вместе со звездой интернет-продаж Вэй Я представили импортируемые новогодние товары. Менее чем за три часа в ходе интернет-трансляции китайские потребители купили товары из Польши, Греции, Болгарии, Венгрии, Латвии и др., на общую сумму более 37 миллионов юаней.