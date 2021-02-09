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09.02.2021 20:32
Рубрика: В мире

Куба готовится к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса

Текст: Мария Резник

В марте Куба начнет третью фазу клинических испытаний вакцины Soberana-02. Таким образом, это будет первая вакцина, произведенная в Латинской Америке и соответствующая стандартам ВОЗ.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Разработкой препарата занимается гаванский Институт вакцин имени Карлоса Финлея, на официальной странице которого сообщается о начале испытаний. В третьей фазе примут участие более 42 тысяч добровольцев. По словам директора института Висенте Вереса, массовая вакцинация населения острова пройдет уже в первой половине 2021 года. По его словам, кубинские фармацевты имеют возможность произвести 100 миллионов доз вакцины Soberana-02 и к концу года привить все население острова.

Висенте Верес заверил, что в случае успеха Куба готова увеличить объемы производства, чтобы обеспечить вакциной другие страны региона и мира. По его словам, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Индия и Пакистан уже выразили свою заинтересованность в приобретении препарата. В официальном аккаунте Института вакцин в Twitter сказано, что массовая продажа вакцины за границу начнется с апреля этого года. При этом Институт не раз подчеркивал, что не прибыль является главной целью, а возможность внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в мире.

Кубинский вирусолог Амилкар Перес Риверол считает, что в 2021 году спрос на вакцину в латиноамериканском регионе будет расти в первую очередь из-за низкой цены препарата. И если Куба заключит соглашение о производстве своей вакцины на предприятиях Аргентины, Мексики и Бразилии, то Soberana-02 сможет составить конкуренцию компании Pfizer в процессе иммунизации всего населения Латинской Америки.

Впрочем, на успех кубинской вакцины будет влиять много факторов: помимо собственно производства препарата, существует проблема логистики и доставки в другие страны. Однако глава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) доктор Хосе Мойя отметил, что при успешном прохождении третьего этапа клинических испытаний вакцины Soberana-02, ПАОЗ может рассчитывать на кубинский препарат и начать его поставки в страны Латинской Америки.

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