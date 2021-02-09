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09.02.2021 21:04
Рубрика: Власть

Мэр не хочет в Тамбов

Легко ли подобрать кандидатов на ответственные должности муниципальной власти
Текст: Антон Валагин, Ольга Штейн (Екатеринбург- Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
В Екатеринбурге избрали мэра, на его пост претендовало рекордное число кандидатов - 44. А в Тамбове не могут избрать градоначальника из-за отсутствия кандидатов.

Депутаты городской думы Екатеринбурга во вторник выбрали нового мэра для уральской столицы. Кандидатов на пост было много - 44 человека.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Одного из них конкурсная комиссия исключила, с остальными же провела собеседования, выбрала троих, по ее мнению, лучших, которых рекомендовала депутатам для окончательного решения.

Финалистами стали глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко, депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Зубарев и временно исполнявший обязанности мэра Алексей Орлов.

Именно за кандидатуру Орлова в итоге и проголосовали депутаты: 31 голос "за", "против" - ни одного, двое воздержались.

В это же время городская дума Тамбова признала недействительными результаты конкурса на должность главы города, поскольку в финале остался всего один кандидат. В день подведения его итогов один из двух финалистов, сотрудник центра психологической помощи Андрей Толмачев снял свою кандидатуру. Его соперник, мэр Котовска Алексей Плахотников остался без оппонента.

Конкурс признали несостоявшимся. и объявила новый. Прием заявок на него начнется 15 февраля, а итоги огласят 27 апреля. Также депутаты изменили правила отбора желающих занять пост градоначальника - теперь от них не будут требовать программу социально-экономического развития города.

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