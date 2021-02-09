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09.02.2021 18:22
Рубрика: Культура

Задание для культуры

Министр Ольга Любимова - о том, как культура восстанавливается после удара пандемии
Текст: Инга Бугулова, Игорь Вирабов
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
В редакции "Российской газеты" прошел "Деловой завтрак" с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Как восстанавливается культура после удара пандемии? Оправданны ли оптимистичные прогнозы по увеличению заполняемости театров и кинозалов? Как она относится к назначению нового худрука в "Гоголь-центре"? Об этом и многом другом - наша беседа с министром.
Ольга Любимова: То, что Алексей Агранович возглавит "Гоголь-центр" - очень радостная новость. Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ Ольга Любимова: То, что Алексей Агранович возглавит "Гоголь-центр" - очень радостная новость. Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ
Ольга Любимова: То, что Алексей Агранович возглавит "Гоголь-центр" - очень радостная новость. Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

Ольга Борисовна, буквально несколько дней назад на встрече в Доме правительства ряд театральных деятелей, среди них Владимир Урин, Евгений Миронов и другие, обратились с просьбой сформировать для учреждений культуры госзадание. Чем это вызвано?
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Ольга Любимова: Не сформировать, а пересмотреть принципы формирования. Вы прекрасно понимаете, что пандемия внесла свои изменения, которые требуют новых подходов. Это большая работа, которую нам предстоит сделать вместе с профессиональным сообществом. И это задача на ближайший бюджетный цикл. Сейчас пока рано говорить о конкре­тике, мы будем вырабатывать подходы, основываясь на объективной и актуальной кар­тине.

В прогнозах касательно возвращения культуры к прежней жизни появился оптимизм - говорят, есть наде­жда, что в апреле залы разрешат заполнять на 75 процентов, а летом вообще может быть полный аншлаг…

Ольга Любимова: Еще раз хочу напомнить: вопрос о том, какой процент зрителей допустим, не решает министерство культуры. Не решает даже Роспотребнадзор. Решение принимает регион исходя из собственной ситуации. В Новосибирске, в нашем замечательном Театре оперы и балета, уже давно 75 процентов заполняемости. До этого было 50. Это подход региона, это конкретно его решение. В Краснодаре совершенно другая ситуация - 15 процентов. Мы в этот момент больше всего сами себе напоминаем авиадиспетчеров, наша задача - контролировать, анализировать. Министерство культуры не должно давить на регионы, которые несут ответственность за жизнь и здоровье людей. Конечно, мы радуемся, когда открываются театры и музеи. Но звонить в регионы со словами "Я требую", сидя в Москве... Евгений Миронов говорил о своих коллегах из других стран, которые порой вынуждены выступать при нулевой загрузке, просто чтобы сохранить схему спектакля, чтобы не терять форму. Множество известий печальных, когда артисты "Метрополитен-опера" развозят пиццу.

Вопрос о том, какой процент зрителей в зале допустим, не решает министерство культуры. Не решает даже Роспотреб­надзор. Решение принимает регион исходя из собственной ситуации

Или играют на уникальных инструментах на улице из-за того, что контракты не позволили им остаться, об этом рассказывал Денис Мацуев. Есть ощущение гордости и большой радости, что нам на протяжении 2020 года удалось такого избежать, слава Богу, увольнений и срывов не было. Очень тяжело было психологически. Пугала неизвестность. Но мы справились вместе.

Одна из самых горячих новостей - назначение нового худрука в столичном театре "Гоголь-центр". Место Кирилла Серебренникова занял актер, режиссер Алексей Агранович. Вообще в последнее время смена руководства в театрах сопровождается скандалами, конфликтами. Что вы думаете по поводу конкурсной системы?

Ольга Любимова: То, что Алексей Агранович возглавит театр - очень радостная новость, мы его от всего сердца поздравляем. Но то, что касается конкурсной основы, могу вспомнить ситуацию со музеем "Смоленская крепость".

Есть ощущение гордости и большой радости оттого, что на протяжении 2020 года культуре удалось избежать увольнений и срывов

Вообще не было кандидатуры. И, честно говоря, думали, что конкурс так и закончится. И вдруг появляется по конкурсу молодой, яркий парень из Костромы Сергей Пиляк: "хочу переехать в Смоленск". Сейчас он директор музея "Смоленская крепость", мы им очень гордимся. Иногда конкурсная система дает неожиданные результаты.

Полный текст "Делового завтрака" с Ольгой Любимовой читайте в ближайших номерах "РГ"

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