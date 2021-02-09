Ольга Борисовна, буквально несколько дней назад на встрече в Доме правительства ряд театральных деятелей, среди них Владимир Урин, Евгений Миронов и другие, обратились с просьбой сформировать для учреждений культуры госзадание. Чем это вызвано?
Ольга Любимова: Не сформировать, а пересмотреть принципы формирования. Вы прекрасно понимаете, что пандемия внесла свои изменения, которые требуют новых подходов. Это большая работа, которую нам предстоит сделать вместе с профессиональным сообществом. И это задача на ближайший бюджетный цикл. Сейчас пока рано говорить о конкретике, мы будем вырабатывать подходы, основываясь на объективной и актуальной картине.
В прогнозах касательно возвращения культуры к прежней жизни появился оптимизм - говорят, есть надежда, что в апреле залы разрешат заполнять на 75 процентов, а летом вообще может быть полный аншлаг…
Ольга Любимова: Еще раз хочу напомнить: вопрос о том, какой процент зрителей допустим, не решает министерство культуры. Не решает даже Роспотребнадзор. Решение принимает регион исходя из собственной ситуации. В Новосибирске, в нашем замечательном Театре оперы и балета, уже давно 75 процентов заполняемости. До этого было 50. Это подход региона, это конкретно его решение. В Краснодаре совершенно другая ситуация - 15 процентов. Мы в этот момент больше всего сами себе напоминаем авиадиспетчеров, наша задача - контролировать, анализировать. Министерство культуры не должно давить на регионы, которые несут ответственность за жизнь и здоровье людей. Конечно, мы радуемся, когда открываются театры и музеи. Но звонить в регионы со словами "Я требую", сидя в Москве... Евгений Миронов говорил о своих коллегах из других стран, которые порой вынуждены выступать при нулевой загрузке, просто чтобы сохранить схему спектакля, чтобы не терять форму. Множество известий печальных, когда артисты "Метрополитен-опера" развозят пиццу.
Или играют на уникальных инструментах на улице из-за того, что контракты не позволили им остаться, об этом рассказывал Денис Мацуев. Есть ощущение гордости и большой радости, что нам на протяжении 2020 года удалось такого избежать, слава Богу, увольнений и срывов не было. Очень тяжело было психологически. Пугала неизвестность. Но мы справились вместе.
Одна из самых горячих новостей - назначение нового худрука в столичном театре "Гоголь-центр". Место Кирилла Серебренникова занял актер, режиссер Алексей Агранович. Вообще в последнее время смена руководства в театрах сопровождается скандалами, конфликтами. Что вы думаете по поводу конкурсной системы?
Ольга Любимова: То, что Алексей Агранович возглавит театр - очень радостная новость, мы его от всего сердца поздравляем. Но то, что касается конкурсной основы, могу вспомнить ситуацию со музеем "Смоленская крепость".
Вообще не было кандидатуры. И, честно говоря, думали, что конкурс так и закончится. И вдруг появляется по конкурсу молодой, яркий парень из Костромы Сергей Пиляк: "хочу переехать в Смоленск". Сейчас он директор музея "Смоленская крепость", мы им очень гордимся. Иногда конкурсная система дает неожиданные результаты.
Полный текст "Делового завтрака" с Ольгой Любимовой читайте в ближайших номерах "РГ"