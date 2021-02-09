Арабская станция готовится сделать решающий маневр на пути к Марсу

Live Mission Updates pic.twitter.com/yYbWNr7DVo — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) February 9, 2021

Станция "Аль-Амаль" или "Надежда" Объединенных Арабских Эмиратов почти приблизилась к Марсу, на орбиту которого она выйдет сегодня вечером. Если все пройдет по плану, ОАЭ будет пятым государством в мире, достигнувшим Красной планеты.

Эта страна, а также Китайская Народная Республика и США запустили свои миссии на Марс в июле прошлого года. "Аль-Амаль" стартовала c космического центра Танегасима в Японии, провела в путешествии к цели 203 дня и сейчас готовится к самому сложному маневру.

Космическому аппарату необходимо значительно снизить скорость, чтобы занять стабильную орбиту вокруг Марса. Маневр запланирован на девятое февраля в 18:30 по московскому времени и займет 11 минут.

Сброс скорости отнимет у станции около половину запасов топлива, позволив выйти на стабильную орбиту. Аль-Амаль необходимо продержаться минимум один марсианский год или 687 земных дней, чтобы выполнить цели миссии.

Главная цель миссии - стать первым звеном проекта по созданию долгосрочного поселения на Красной планете. Станция будет использовать три исследовательских прибора для мониторинга марсианской атмосферы. Данные агентства ОАЭ намерена выложить в открытый доступа.