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09.02.2021 13:59
Рубрика: Общество

Арабская станция готовится сделать решающий маневр на пути к Марсу

Текст: Алена Ларина

Станция "Аль-Амаль" или "Надежда" Объединенных Арабских Эмиратов почти приблизилась к Марсу, на орбиту которого она выйдет сегодня вечером. Если все пройдет по плану, ОАЭ будет пятым государством в мире, достигнувшим Красной планеты.

Фото: China National Space Administration / AFP
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Эта страна, а также Китайская Народная Республика и США запустили свои миссии на Марс в июле прошлого года. "Аль-Амаль" стартовала c космического центра Танегасима в Японии, провела в путешествии к цели 203 дня и сейчас готовится к самому сложному маневру.

Космическому аппарату необходимо значительно снизить скорость, чтобы занять стабильную орбиту вокруг Марса. Маневр запланирован на девятое февраля в 18:30 по московскому времени и займет 11 минут.

Сброс скорости отнимет у станции около половину запасов топлива, позволив выйти на стабильную орбиту. Аль-Амаль необходимо продержаться минимум один марсианский год или 687 земных дней, чтобы выполнить цели миссии.

Главная цель миссии - стать первым звеном проекта по созданию долгосрочного поселения на Красной планете. Станция будет использовать три исследовательских прибора для мониторинга марсианской атмосферы. Данные агентства ОАЭ намерена выложить в открытый доступа.

Общество Космос Общество Наука Исследование Марса

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