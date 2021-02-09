Волков, 4 февраля 2021 года заявляет, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом. "Мы не будем проводить митинг в ближайшие выходные...Волну протеста надо заканчивать на высокой точке. Потому что если мы дальше уйдем на спад, то это всех ужасно демотивирует и расстроит… Мы хорошо подготовим и проведем что-то большое и весной, и летом. У нас никуда не денутся поводы и никуда не денутся требования".

Волков 9 февраля 2021 года меняет решение и объявляет, что акции продолжатся в феврале. "Мы сделаем все гораздо хитрее".

Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило "оппозицию" кардинально изменить тактику?

Все банально просто - 8 февраля 2021 года в Постоянном Представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути - это встреча стран НАТО. Натовцы проинструктировали "оппозицию", а на самом своих агентов влияния, как им дальше "хитрее" вести подрывную работу.

Слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны. Они четко понимают: весной накаченная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой "химоружия", не предъявляя факты, они не могут - их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк.

Скриншот инструктажа в Брюсселе прилагается.

Источник: страница Марии Захаровой в Facebook