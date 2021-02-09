Медучреждения обязаны фиксировать отпуск лекарств в системе маркировки

С 9 февраля расширяется перечень технических средств, используемых участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке. Изменение касается медучреждений и аптек, реализующих лекарства по 100-процентной льготе и не использующих в своей работе контрольно-кассовую технику.

К числу таких средств с 9 февраля относятся устройства регистрации выбытия (регистраторы выбытия) - технические средства, предназначенные для передачи в систему "Честный ЗНАК" сведений о выводе из оборота товаров, включающие в себя технические средства проверки кода проверки.

Перечень сведений о технических средствах информационного обмена, которые должны вноситься оператором системы "Честный ЗНАК" в указанную систему, дополнен сведениями о данных устройствах.

Как пояснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ - оператор маркировки), регистраторы выбытия используются для работы с маркированными лекарствами в медучреждениях и аптеках, работающих по 100-процентной льготе. "Они используются там, где нет касс, ведь лекарства в больницах не продают. Эти устройства обеспечивают передачу данных в систему маркировки по лекарствам, используемым для медицинского применения. Ими больницы и аптечные организации оснащаются бесплатно - за счет "Оператора-ЦРПТ", - рассказал руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков.

Изменения вносятся на основании постановления правительства РФ №83 от 30 января 2021 года.

Документом также уточняются полномочия ФСБ России и оператора системы "Честный ЗНАК" в соответствующей сфере. В частности, оператор проводит проверку совместимости моделей технических средств проверки кода проверки (в том числе фискальных накопителей) в части их функционирования совместно с техническими средствами оператора и выдает документы о результатах такой проверки.