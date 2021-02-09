МЭР: Цены на продукты надо регулировать только в экстренных случаях

Государственное регулирование цен на продукты - экстренные меры, которые должны приниматься только в отдельных случаях. Распространять на другие продукты госрегулирование минэкономразвития не планирует, заявил на правительственном часе в Госдуме министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, предпринятые правительством административные меры - "максимум, что мы можем себе позволить".

Решетников напомнил, что были подписаны соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями подсолнечного масла и сахара и торговыми сетями, в которых зафиксированы цены на эти продукты. Кроме того, были внесены изменения в закон о торговой деятельности, которые снижают порог роста цен, при котором правительство может вмешиваться в ценообразование.

Но распространять на другие продукты эту практику крайне опасно. Тогда придется регулировать ценообразование по всей цепочке. Такое тотальное регулирование может привести к дефициту товаров, потому что предприниматели будут выходить из нерентабельного бизнеса.

Далее для стабилизации цен на продукты следует действовать только экономическими методами. И они еще не полностью исчерпаны, считает Решетников.