МИД РФ: США продолжат создавать очаги напряженности вокруг РФ

Администрация Белого дома не намерена отходить от избранного курса в отношении России и продолжит создавать очаги напряженности в соседних странах. Об этом в комментарии длязаявил замминистра МИД РФ Андрей Руденко.

Российский дипломат обратил внимание на то, что одним из очевидных деструктивных векторов внешней политики Вашингтона является разрушение социальных, культурных и исторических связей между Россией и ее соседями.

"События в Белоруссии наглядно демонстрируют, что многие на Западе, и особенно в США, не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в соседних с нами странах в целях создания у границ России новых очагов напряженности, воспрепятствовать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками и в конечном счете разрушить исторически сложившееся общественно-политическое, социально-экономическое и культурно-гуманитарное общее пространство", - цитирует Андрея Руденко агентство.

На Смоленской площади также подчеркнули, что сам состав новой администрации Байдена, куда вошли многие дипломаты и эксперты периода президентства Барака Обамы, не вселяет какого-либо оптимизма на этом направлении.

"Ожидать кардинальных изменений в политике США на постсоветском пространстве со сменой администрации в Вашингтоне не стоит. Возвращение во власть "старых знакомых" из команды Барака Обамы, таких как Виктория Нуланд, стоявших у истоков госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, приведшего к возникновению вооруженного конфликта в Донбассе, оптимизма не добавляет", - заключил Андрей Руденко.