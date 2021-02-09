МИД РФ: Украина отказывается от "Спутника V" в угоду Западу

Российский дипломат напомнил, что украинская компания уже давно подала заявку на регистрацию произведенного Институтом Гамалеи препарата. Как писала "РГ", соответствующая заявка была направлена в адрес министерства здравоохранения Украины еще 31 декабря прошлого года.

"По имеющейся у нас информации, харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала в минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины. Однако до настоящего момента никаких обращений официального Киева, свидетельствующих о его желании получить ее, нам не поступало. Наоборот, мы слышим, что российскую разработку украинские официальные лица называют "гибридным оружием против Украины". По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан", - отметил Андрей Руденко.

Схожие оценки действий украинских властей звучат и на самой Украине, где сроки начала вакцинации населения от коронавируса до сих пор четко не определены. По мнению депутата Верховной рады Юрия Бойко, президент Украины Владимир Зеленский боится реакции со стороны "внешних управленцев" на возможное использование российской вакцины. "Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование "Спутник V" на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики", - подчеркнул депутат.