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09.02.2021 18:48
Рубрика: В мире

МИД РФ: Украина отказывается от "Спутника V" в угоду Западу

Текст: Алексей Чуриков
В российском МИД уверены, что отказ официальных властей Украины от использования российской вакцины "Спутник V" является ни чем иным, как попыткой угодить Западу. Здоровье и жизнь собственных граждан интересует Киев значительно меньше, чем одобрительные слова со стороны заокеанских кураторов. Об этом в комментарии для РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Российский дипломат напомнил, что украинская компания уже давно подала заявку на регистрацию произведенного Институтом Гамалеи препарата. Как писала "РГ", соответствующая заявка была направлена в адрес министерства здравоохранения Украины еще 31 декабря прошлого года.

Фото: AP
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"По имеющейся у нас информации, харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала в минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины. Однако до настоящего момента никаких обращений официального Киева, свидетельствующих о его желании получить ее, нам не поступало. Наоборот, мы слышим, что российскую разработку украинские официальные лица называют "гибридным оружием против Украины". По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан", - отметил Андрей Руденко.

Схожие оценки действий украинских властей звучат и на самой Украине, где сроки начала вакцинации населения от коронавируса до сих пор четко не определены. По мнению депутата Верховной рады Юрия Бойко, президент Украины Владимир Зеленский боится реакции со стороны "внешних управленцев" на возможное использование российской вакцины. "Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование "Спутник V" на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики", - подчеркнул депутат.

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