Минфин ответил на сообщения о введении минимальных цен на пиво

Минфин считает преждевременным обсуждение вопроса о минимальных розничных ценах (МРЦ) на пиво.

О том, что Минфин обсуждает возможность введения МРЦ на пиво, ранее сообщил "Коммерсант". В пресс-службе ведомства отметили, что предложения по ценам были направлены в Евразийскую экономическую комиссию еще год назад. Сейчас вопрос обсуждают на экспертном уровне.

"Целесообразность установления в России минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции крепостью не более 28% будет обсуждаться только после утверждения указанных изменений в договор ЕАЭС", - отметили в Минфине.

Год назад ввести минимальные цены на пиво предложил Союз российских пивоваров. В отрасли считают, что МРЦ должна быть на уровне 85 - 110 рублей за литр напитка в зависимости от упаковки.