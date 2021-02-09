Минфин предложил обнулить ввозные пошлины на бриллианты

Ввезти драгоценные камни в Россию, Казахстан и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно будет без уплаты пошлин. Такое предложение Минфин России внес на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию.

Предложение Минфина касается цветных драгоценных камней и мелких бриллиантов (до 0,3 карат). Нулевая таможенная ставка будет действовать в течение двух лет.

"Пандемия в значительной степени повлияла на рынок ювелирных изделий, снизив объемы производства. Разработанная Минфином России мера таможенного регулирования поможет преодолеть последствия пандемии и станет серьезной поддержкой для евразийской ювелирной промышленности", - говорится в сообщении министерства.

В основном в ЕАЭС покупают украшения со вставками из мелких бриллиантов, при этом здесь практически не добываются цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов массой до 0,3 карат на территории союза не рентабельна. Ставка ввозной таможенной пошлины на готовую ювелирную продукцию практически равна ставке на драгоценные камни (10-15%), необходимые для производства ювелирных изделий. В итоге становится выгоднее импортировать готовые изделия, чем производить их самим.

За счет обнуления ставок производители ювелирных изделий смогут снизить издержки и увеличить продажи как внутри союза, так и на глобальных рынках, считают авторы инициативы.