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09.02.2021 16:54
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил удвоить инвалидам объем услуг по сурдопереводу

Текст: Елена Манукиян
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Со следующего года инвалиды по слуху смогут получать вдвое больше услуг по переводу русского жестового языка. Проект постановления об этом разработал Минтруд.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Сама услуга предоставляется в рамках индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалидов. Сегодня она включает 40 часов сурдоперевода или тифлосурдоперевода. Норматив не менялся с советских времен. Как говорится в пояснительной записке к документу, он был установлен из практики работы предприятий, где трудились инвалиды по слуху. Там их обслуживали 2-3 переводчика русского жестового языка. Однако теперь многие предприятия закрылись, и значительная часть инвалидов по слуху остались не только без работы, но и без переводчиков. В связи с этим вырос спрос на эти услуги, отмечают во Всероссийском обществе глухих. ".

"Примерно у 0,1% граждан в стране проблемы со слухом, однако точной статистики нет", - отмечает главный редактор издания для глухих граждан "В едином строю" Виктор Паленный. По его словам, сегодня можно говорить, что около 150-200 тысяч россиян постоянно нуждаются в услугах сурдопереводчика или тифлосурдопереводчика.

Предполагается, что объем услуг по переводу русского жестового языка вырастет с 2022 года до 84 часов, то есть - услуга будет доступна гражданам с инвалидностью 7 дней в неделю по 12 часов. При этом, в дальнейшем рассматривается возможность очередного этапа увеличения ее объема до стандарта помощи людям с инвалидностью по слуху в развитых странах.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Рынок труда Господдержка инвалидов

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