Минтруд предложил удвоить инвалидам объем услуг по сурдопереводу

Со следующего года инвалиды по слуху смогут получать вдвое больше услуг по переводу русского жестового языка. Проект постановления об этом разработал Минтруд.

Сама услуга предоставляется в рамках индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалидов. Сегодня она включает 40 часов сурдоперевода или тифлосурдоперевода. Норматив не менялся с советских времен. Как говорится в пояснительной записке к документу, он был установлен из практики работы предприятий, где трудились инвалиды по слуху. Там их обслуживали 2-3 переводчика русского жестового языка. Однако теперь многие предприятия закрылись, и значительная часть инвалидов по слуху остались не только без работы, но и без переводчиков. В связи с этим вырос спрос на эти услуги, отмечают во Всероссийском обществе глухих. ".

"Примерно у 0,1% граждан в стране проблемы со слухом, однако точной статистики нет", - отмечает главный редактор издания для глухих граждан "В едином строю" Виктор Паленный. По его словам, сегодня можно говорить, что около 150-200 тысяч россиян постоянно нуждаются в услугах сурдопереводчика или тифлосурдопереводчика.

Предполагается, что объем услуг по переводу русского жестового языка вырастет с 2022 года до 84 часов, то есть - услуга будет доступна гражданам с инвалидностью 7 дней в неделю по 12 часов. При этом, в дальнейшем рассматривается возможность очередного этапа увеличения ее объема до стандарта помощи людям с инвалидностью по слуху в развитых странах.