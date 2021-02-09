Мишустин посоветовал регионам помогать малоформатной торговле

Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал регионам содействовать организации розничных рынков и ярмарок.

"Сейчас особенно важно поддержать предпринимателей, а также самозанятых граждан, которые продают собственную продукцию из личных подсобных хозяйств", - подчеркнул он на оперативном совещании со своими заместителями.

По его словам, необходимо создать максимально благоприятный режим для тех, кто продает продукты питания со своего огорода, выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров.

"Такая поддержка позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям - приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома", - сказал Мишустин. При этом, добавил он, нельзя забывать об эпидемиологической обстановке в регионе и рекомендациях санитарных врачей.