Упрощенный порядок назначения инвалидности премьер-министр Михаил Мишустин решил продлить до 1 октября 2021 года.

Временный формат вводился в апреле прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, позволяет впервые присваивать ее без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы. "Поликлиники и больницы сами передадут необходимые документы. Без личного обращения будут назначаться и меры поддержки, предусмотренные для людей с ограничениями здоровья: пенсии, средства реабилитации", - подчеркнул глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

По поручению президента также упрощается порядок освидетельствования тех, кто оформляет инвалидность впервые. "Решение об этом будет приниматься по результатам обследования за последний год, и что важно - заочно, без участия человека", - сказал Мишустин.

Время до 1 октября, указал премьер-министр, необходимо использовать так, чтобы и после окончания временного порядка большинство граждан могли устанавливать или продлевать инвалидность без личного присутствия.

На совещании Михаил Мишустин сообщил об изменениях в правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. "При расчете их объема будет учитываться, сколько времени проработали новые медицинские работники. Размер резерва, который идет на финансирование их заработных плат, вырастет с 15 до 20 процентов", - пояснил премьер их суть. Министерство здравоохранения определит виды медицинских организаций, которые смогут воспользоваться этими средствами на основании заявок самих больниц и поликлиник. Все это повысит эффективность расходования средств фонда, ускорит перечисление денег, чтобы медицинские работники получали их без задержек, уверен глава кабинета министров.

Премьер-министр также затронул вопросы развития Республики Крым и Севастополя. Поддержка полуострова продолжается, как того требует глава государства. "Действие соответствующей государственной программы социально-экономического развития уже было продлено до 2025 года. При этом значительно увеличен и объем ее финансирования", - напомнил Мишустин.

Без личного обращения будут назначаться и меры поддержки, предусмотренные для людей с ограничениями здоровья: пенсии, средства реабилитации

Продлена федеральная целевая программа развития полуострова. Это позволит комплексно заняться всеми задачами, которые стоят перед регионом, прежде всего развивать инфраструктуру Крыма. "Необходимо привести ее в порядок: обеспечить надежное водоснабжение Крыма, усовершенствовать дорожную сеть, продолжить развитие железнодорожного сообщения. Жители региона не должны чувствовать себя оторванными от остальной части страны", - подчеркнул премьер.

- Уже предусмотрено необходимое финансирование каждого пункта программы, а значит - все мероприятия должны исполняться в срок, - заявил Михаил Мишустин.

Продленная до 2025 года редакция федеральной целевой программы развития Крымского полуострова позволяет планировать реализацию объектов сразу на пятилетку, что особенно важно в рамках инвестиционно-строительного цикла, прокомментировал вице-премьер Марат Хуснуллин. С 2021 по 2025 год будет построено 554 объекта, из которых 489 уже возводятся. "Сумма порядка 593 миллиардов, и это позволит комплексно решить практически все основные вопросы сегодня в Крыму", - уверен зампред правительства.

Для нормального водоснабжения полуострова в программе запланировано около 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, ее очистку, доставку до всех населенных пунктов с учетом перспективы развития Крыма.

Важным блоком ФЦП является строительство социальной инфраструктуры. "Всего за этот период планируется построить 164 социальных объекта. Это и садики, и школы, и ремонт крупный, и поликлиники. Это то, что жители полуострова Крым ждут", - отметил Хуснуллин.

Значимой частью программы названо инженерное обеспечение. "Сегодня мы с минэнерго прорабатываем конкретные вопросы: где и какие сети нужно привести в порядок, какие подстанции - чтобы дать и надежное обеспечение сегодня и возможность для развития всего Крыма", - сказал зампред правительства.

Тем временем

Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал регионам содействовать организации розничных рынков и ярмарок. "Сейчас особенно важно поддержать предпринимателей, а также самозанятых граждан, которые продают собственную продукцию из личных подсобных хозяйств", - подчеркнул он на оперативном совещании со своими заместителями. По его словам, необходимо создать максимально благоприятный режим для тех, кто продает продукты питания со своего огорода, выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров. "Такая поддержка позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям - приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома", - сказал Мишустин. При этом, добавил он, нельзя забывать об эпидемиологической обстановке в регионе и рекомендациях санитарных врачей.

Официально

Премьер-министр Михаил Мишустин включил упакованную воду в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Срок введения маркировки определят по результатам проходящего сейчас эксперимента. Он стартовал 1 апреля прошлого года и должен завершиться 1 марта 2021 года. Однако министерство промышленности и торговли предлагает продлить эксперимент до 1 июня.