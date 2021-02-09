Мишустин увеличил резерв средств на зарплаты врачам

Правительство скорректировало правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

"При расчете их объема будет учитываться, сколько времени проработали новые медицинские работники. Размер резерва, который идет на финансирование их заработных плат, вырастет с 15 до 20 процентов", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Министерство здравоохранения определит виды медицинских организаций, которые смогут воспользоваться этими средства на основании заявок самих больниц и поликлиник.

Все это повысит эффективность расходования средств фонда, ускорит перечисление денег, чтобы медицинские работники получали их без задержек, уверен глава кабинета министров.