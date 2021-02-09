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09.02.2021 10:28
Рубрика: Власть

Мишустин увеличил резерв средств на зарплаты врачам

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство скорректировало правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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"При расчете их объема будет учитываться, сколько времени проработали новые медицинские работники. Размер резерва, который идет на финансирование их заработных плат, вырастет с 15 до 20 процентов", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Министерство здравоохранения определит виды медицинских организаций, которые смогут воспользоваться этими средства на основании заявок самих больниц и поликлиник.

Все это повысит эффективность расходования средств фонда, ускорит перечисление денег, чтобы медицинские работники получали их без задержек, уверен глава кабинета министров.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Правительство Повышение зарплат бюджетникам

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