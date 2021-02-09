Бывший нападающий "Зенита" и "Рубина" Хосе Саломон Рондон подтвердил, что он близок к возвращению в Россию.

В последние дни появилась информация о грядущем переходе венесуэльца в ЦСКА. По некоторым данным, до конца недели он пройдет медосмотр и присоединится к армейцам.

- Скорее да, чем нет, - ответил Рондон на вопрос одной из венесуэльских журналисток о том, вернется ли он в российскую Премьер-лигу (РПЛ).

За "Рубин" Рондон выступал с 2012 по 2014 год, после чего перешел в "Зенит". С питерским клубом он завоевал чемпионство и стал обладателем Суперкубка страны. Сейчас Хосе Саломон играет за китайский "Далянь".

Также в ближайшее время ЦСКА должен усилить состав норвежцем Эмилем Бохиненом. Полузащитник уже попрощался с партнерами по клубу "Стабек".