Можно ли строить дачу в морозы

Построить свой дом можно зимой! В целом ряде случаев делать это даже лучше, чем летом. Застройщики индивидуальных домов говорят, что у них больше не наблюдается сезонности.

Зима - лучшее время для строительства всех типов деревянных домов: из клееного бруса, бревна, простого бруса или из деревянного каркаса, отмечает представитель Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров. Дерево не любит влагу, поэтому ему "полезен" сухой зимний воздух. Дожди и слишком сильное солнце мешают стройке гораздо больше. Дерево впитывает влагу из воздуха и затем высыхает на солнце, что может привести к появлению трещин. Летом стройку останавливают дожди. А вот снег ей не помеха. Кроме того, зимой меньше грязи.

Дома из кирпича, газобетона и любых других блоков зимой практически не строятся, хотя теоретически использование бетона возможно и в морозы. "Любые бетонные работы при низких температурах допустимо производить только с применением специальных антиморозных присадок и при монтаже специальных временных ограждающих конструкций типа "парника", - рассказывает директор компании "ДДМ-Строй" Вера Вавилова. Все это делает стройку дорогой, а любая ошибка приводит к ухудшению качества. Так что можно сделать винтовой фундамент, но придется подождать с бетонным. Также придется подождать с монолитной плитой, которая считается хорошим вариантом даже для легких домов с применением деревянных технологий. Можно покрыть дом кровлей практически всех видов, кроме битумной черепицы, которую запрещено монтировать при температуре ниже +5 градусов.

Покраску здания стоит отложить до весны. Ее можно производить только с использованием тепловых пушек и "парника". Но большинство домовладельцев просто откладывают эту работу до теплого времени года. Как и установку окон. Зимой есть риск навсегда "запечатать" влагу внутри здания и получить плесень. Поэтому дом должен хорошо просохнуть.

Делать ремонт внутри здания можно лишь после того, как в доме заработали батареи. Зимой нельзя производить "мокрые" отделочные работы, связанные с использованием клеев и строительных смесей, в помещениях без отопления.

Идеальными для зимнего монтажа являются модульные дома - домокомплекты с уже установленными на заводе окнами и выполненной отделкой, считает Вадим Фидаров. Это вариант, когда готовый дом можно получить в зимних условиях, без переноса работ на весну.

У зимних строек есть и неочевидные плюсы. Мерзлый грунт не проседает под транспортом. Это облегчает строительство на участках, к которым ведут плохие дороги и где сложно транспортировать стройматериалы. Кроме того, техника зимой меньше портит сам участок, остается меньше рытвин, сохраняется травяной слой.

Дерево не любит влагу, поэтому ему "полезен" сухой зимний воздух

Зимой часто дешевле обходятся материалы и работы. Магазины охотнее дают скидку, а товары оказываются на складе, их не приходится ждать. Зимой можно найти рабочих лучше или дешевле. На самых опытных и квалифицированных строителей летом очередь, а зимой у многих из них если не простой, то точно есть свободное "окошко". Свободны узкие специалисты, к которым летом стоит очередь.

За проведение стройки зимой также легко заслужить звание "лучший сосед" - шумные работы помешают минимальному числу людей и не испортят дачный сезон.