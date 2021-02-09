Можно ли строить дачу в морозы

Зима - лучшее время для строительства всех типов деревянных домов: из клееного бруса, бревна, простого бруса или из деревянного каркаса, отмечает представитель Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров. Дерево не любит влагу, поэтому ему "полезен" сухой зимний воздух. Дожди и слишком сильное солнце мешают стройке гораздо больше. Дерево впитывает влагу из воздуха и затем высыхает на солнце, что может привести к появлению трещин. Летом стройку останавливают дожди. А вот снег ей не помеха. Кроме того, зимой меньше грязи.
Дома из кирпича, газобетона и любых других блоков зимой практически не строятся, хотя теоретически использование бетона возможно и в морозы. "Любые бетонные работы при низких температурах допустимо производить только с применением специальных антиморозных присадок и при монтаже специальных временных ограждающих конструкций типа "парника", - рассказывает директор компании "ДДМ-Строй" Вера Вавилова. Все это делает стройку дорогой, а любая ошибка приводит к ухудшению качества. Так что можно сделать винтовой фундамент, но придется подождать с бетонным. Также придется подождать с монолитной плитой, которая считается хорошим вариантом даже для легких домов с применением деревянных технологий. Можно покрыть дом кровлей практически всех видов, кроме битумной черепицы, которую запрещено монтировать при температуре ниже +5 градусов.
Покраску здания стоит отложить до весны. Ее можно производить только с использованием тепловых пушек и "парника". Но большинство домовладельцев просто откладывают эту работу до теплого времени года. Как и установку окон. Зимой есть риск навсегда "запечатать" влагу внутри здания и получить плесень. Поэтому дом должен хорошо просохнуть.
Делать ремонт внутри здания можно лишь после того, как в доме заработали батареи. Зимой нельзя производить "мокрые" отделочные работы, связанные с использованием клеев и строительных смесей, в помещениях без отопления.
Идеальными для зимнего монтажа являются модульные дома - домокомплекты с уже установленными на заводе окнами и выполненной отделкой, считает Вадим Фидаров. Это вариант, когда готовый дом можно получить в зимних условиях, без переноса работ на весну.
У зимних строек есть и неочевидные плюсы. Мерзлый грунт не проседает под транспортом. Это облегчает строительство на участках, к которым ведут плохие дороги и где сложно транспортировать стройматериалы. Кроме того, техника зимой меньше портит сам участок, остается меньше рытвин, сохраняется травяной слой.
Зимой часто дешевле обходятся материалы и работы. Магазины охотнее дают скидку, а товары оказываются на складе, их не приходится ждать. Зимой можно найти рабочих лучше или дешевле. На самых опытных и квалифицированных строителей летом очередь, а зимой у многих из них если не простой, то точно есть свободное "окошко". Свободны узкие специалисты, к которым летом стоит очередь.
За проведение стройки зимой также легко заслужить звание "лучший сосед" - шумные работы помешают минимальному числу людей и не испортят дачный сезон.