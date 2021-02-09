МВФ: Экономика России устойчива к низким ценам на нефть

Экономика России и бюджет страны устойчивы к периодам низких цен на нефть, но нефтегазовый сектор в долгосрочной перспективе может пострадать от недостатка инвестиций, говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с властями РФ.

Эксперты МВФ определили безубыточную цену нефти для российских компаний в 10-15 долларов за баррель. По их мнению, этому способствует низкие эксплуатационные расходы, прогрессивная система налогообложения, а также стабилизирующий эффект плавающего курса рубля. Поэтому российские нефтяные компании смогут вернуться на докризисный уровень производства даже в случае падения нефтяных котировок после завершения сделки ОПЕК+.

Но в дальнейшем поддержание уровня добычи потребует значительных инвестиций в отрасль из-за ухудшения ресурсной базы. С учетом этого цена безубыточности российской нефти может вырасти до 30-40 долларов за баррель, считают в МВФ. Для сравнения, полная себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии - чуть ниже 10 долларов, а производство сланцевой нефти в США оценивают в 40-50 долларов за баррель.

В отношении налогообложения нефтегазовой отрасли России, которая сейчас подвергается изрядной критике, эксперты МВФ отметили, что при ценах 20 долларов за баррель налоговое бремя составляет 19% от выручки компании, а при цене нефти 50-60 долларов увеличивается до 49%.

Комфортной для бюджета России МВФ считает цену около 40 долларов за баррель. Это значительно ниже оценок безболезненной цены для бюджета ближневосточных стран. Для Саудовской Аравии - 80 долларов за баррель, ОАЭ - 70 долларов, Ирак - 60 долларов.

По прогнозам МВФ в 2021 году средняя цена нефти марки Brent составит 51,1 доллара за баррель.