МВФ: Наличие эффективной вакцины ускорит восстановление экономики РФ

Вполне возможно, что к более быстрому, чем ожидалось, восстановлению экономики приведет реализация отложенного спроса после того, как эпидемия утихнет, допускает МВФ. В то же время там отмечают, что перспективы России омрачают побочные эффекты от жестких ограничений в странах - основных торговых партнерах и геополитические риски.

Российская экономика, которая по итогам 2020 года сократилась на 3,1% (МВФ прогнозировал снижение на 3,6%), оказалась более устойчивой, чем многие другие страны с развивающимися рынками, отметил МВФ. Это объясняется относительно небольшим сектором услуг (который больше всего пострадал от пандемии) и в то же время большой долей госсектора, где занятость находится под защитой государства, а также тем, что карантинные ограничения почти не затронули промышленность. Кроме того, власти, по оценке МВФ, приняли решительные и скоординированные меры в ответ на кризис объемом 4,5% ВВП (или немногим менее 5 трлн рублей). МВФ также отмечает, что ключевая ставка Банка России была снижена на 200 базисных пунктов до рекордно низкого уровня в 4,25%, а банкам был расширен доступ к ликвидности и предоставлены регуляторные послабления.