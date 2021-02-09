МВФ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ ниже 4% в ближайшие месяцы

По прогнозу фонда, инфляция в России, в январе ускорившаяся до 5,2%, к концу года замедлится до 3,5% - до нижней границы диапазона, который прогнозирует Банк России (3,5-4%). МВФ считает, что текущее ускорение инфляции вызвано разовыми факторами, такими как перенос в цены состоявшегося ослабления рубля, и их действие будет скоро исчерпано.

"По оценке сотрудников фонда, снижение ставки на 50 базисных пунктов в рамках базового сценария позволит предотвратить падение инфляции ниже целевого уровня и оставит пространство для реагирования на возможные будущие шоки", - говорится в докладе фонда.

В 2020 году Банк России снизил ключевую ставку сразу 2 п.п., с конца июля она остается на уровне 4,25%. Большинство аналитиков ожидают, что и на предстоящем в эту пятницу заседании совета директоров Банк России не станет менять уровень ключевой ставки. Более того, не исключено, что цикл снижения ставки завершен или же может возобновиться лишь через очень продолжительное время, полагает часть аналитиков.