Со второй половины четверга, 11 февраля, на столичный регион и ряд регионов Центральной России обрушатся сильнейшие снегопады. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Росгидромет выпустил штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных явлений в центре европейской территории. Под влиянием активного южного циклона, который будет перемещаться с юго-запада на северо-восток, сильные снегопады ожидаются с 11 по 14 февраля", - рассказал он.

По его словам, снега будет действительно много. Осадки будут идти несколько дней подряд в центральных регионах, на юге ЦФО (Воронежская, Тамбовская области) ожидаются снег с дождем. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах прогнозируется образование гололеда.

Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, снежные заносы. За четыре дня сугробы могут подрасти на 35-40 сантиметров. Хотя и сейчас снега в центре много, местами более 30 сантиметров.

Вильфанд обратил внимание на то, что в эти дни возможны затруднения в работе транспорта, поэтому следует заблаговременно продумать, как куда добираться. По словам синоптика, ожидать быстрой весны не приходится. Именно из-за того, что снега выпало много, потребуется также много тепла, чтобы его растопить.

На следующей неделе тоже сильно не потеплеет. По крайней мере в начале следующей недели еще сохранятся 15-градусные морозы.

Интересно, что в этом году синоптики будут пересматривать температурные нормы. Сейчас, по словам Вильфанда, действуют нормы, установленные для периода, охватывающего 1961-1990 годы. Но так как тенденция потепления климата очень сильна, то новые нормы будут рассчитаны из средних температур за период 1991-2020 годов. Таким образом, по словам Вильфанда, отклонения от нормы перестанут выглядеть как аномалии.

В начале следующей недели в столичном регионе сохранятся 15-градусные морозы

Ранее синоптик уже рассказывал, что весь 2021 год уйдет на пересчет температурных норм во всем мире, а в 2022 году появятся новые, совсем другие нормы на следующий 30-летний период. Синоптик отметил, что за предыдущие годы температуры повсеместно повысились. "В Москве за 30 лет температуры повысились в январе на два градуса", - привел пример Вильфанд. Он подчеркивает, что это очень серьезное потепление.