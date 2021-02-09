На экраны Союзного государства выходит комедия "Родные"

На экраны Беларуси и России выходит народная комедия "Родные". В фильме сыграли Ирина Пегова, Сергей Бурунов, Сергей Шакуров, Семен Трескунов, Анна Уколова, певица Монеточка, в исполнении которой создатели представили свою версию хита "Белые розы".

Фильм "Родные" снят по сценарию Жоры Крыжовникова ("Горько!") и Алексея Казакова в жанре роуд-муви. По сюжету главный герой с семьей отправляется на музыкальный Грушинский фестиваль, чтобы исполнить мечту - выступить на главной сцене с песней собственного сочинения. В дороге отношения родителей и детей штормят и проходят испытания на прочность.

- Это важная история преодоления травм, - пояснил Жора Крыжовников. - Мы старались сделать фильм-приключение, найти и радость, и любовь. У кино есть две возможности - либо отражать действительность, либо что-то пытаться найти, чего сейчас нет. Это попытка отразить наши травмы и противопоставить им что-то.

По словам Алексея Казакова, он поехал в путешествие вместе с родителями и ему пришла идея "Родных" - историю про поколенческий конфликт.

Сергей Бурунов признался, что проекты, как "Родные" встречаются раз или два в жизни: "Эти бриллианты кладешь в сердце и вспоминаешь всю жизнь. Я хотел быть максимально искренним, так как посвятил работу отцу".

...Главный герой едет с семьей на Грушинский фестиваль - самый масштабный российский слет бардов в Самарской области. Конкретная локация сбора романтиков материализовалась в Подмосковье, в Одинцовском районе, на зеленом склоне реки. Именно эта сцена - цель главного героя "Родных". Ради этого главный герой сажает семью в автомобиль и едет из родной Архангельской области через всю Россию.

- "Родные" - третий проект с Жорой Крыжовниковым, - рассказывает Казаков.

- Получилась такая трилогия про семейные отношения, которая берет за живое. И люди, про которых мы рассказываем, наши родители, дети, братья-сестры.

Для певицы Монеточки "Родные" станут дебютом на киноэкране. Герой Бурунова не только бард, но и блогер, много снимает на телефон. Песню "Мой отец", которую хочет спеть Бурунов на Грушинском фестивале, написана композитором Игорем Матвиенко.

Картина создана при поддержке Минкультуры РФ. В широкий прокат выходит 11 февраля.