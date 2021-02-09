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09.02.2021 22:18
Рубрика: Власть

Находящихся в США россиян могут вакцинировать "Спутником V"

Находящиеся в США россияне могут получить отечественную вакцину, в частности, препарат "Спутник V". Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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"Мы рассматривали вопрос этот, мы обращались в Москву на сей счет, в Москве положительно ответили на наше обращение в отношении вакцинации. Я думаю, что у нас есть хорошие перспективы уже в ближайшее время увидеть вакцину здесь, в первую очередь, мы хотели бы провакцинировать российских граждан", - приводит слова дипломата ТАСС.

Антонов добавил, что понимает вероятность возникновения технических или логистических проблем. Однако он ожидает положительного их решения, поскольку нет ничего "ценнее, чем здоровье россиян".

Дипломат отметил, что получает самые позитивные отзывы о процессе вакцинации в России от своих западноевропейских коллег. Однако распространению вакцины за пределами РФ мешает политизация ситуация. В то же время было бы гораздо эффективнее, если бы каждый человек "имел бы право на то, чтобы выбрать более успешную вакцину по его усмотрению", констатировал Антонов.

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