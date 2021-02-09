Названы участники конкурса трехочковых на "Матч Звезд" по баскетболу

Мужская баскетбольная Единая лига, в которой выступают девять российских команд и четыре зарубежные, назвала участников конкурса дальних бросков на предстоящий 14 февраля в Москве "Матч Всех Звезд".

В этом состязании в большом перерыве (между второй и третьей четвертями) традиционного ежегодного, уже пятого по счету гала-матча, выступят следующие игроки: Артем Комолов (БК "Нижний Новгород"), Михаил Кулагин ("Енисей", Красноярск), Айзея Кэнэн (США, УНИКС, Казань) и Джеремайя Хилл (США, "Астана", Нур-Султан, Казахстан).

Интересно посмотреть показатели баскетболистов в проходящем регулярном чемпионате Единой лиги именно по данному показателю - проценту попаданий из-за трехочковой дуги. Вот эти цифры: Комолов - 49,4% (41 точный бросок из 83 попыток), Кэнэн - 44,1% (41 из 93), М.Кулагин - 41,0% (32 из 78), Дж.Хилл - 36,0% (36 из 100).

Схема проведения конкурса стандартная для подобных соревновательных шоу в "Матчах Звезд". У каждого игрока есть ровно минута на выполнение максимум 25 дальних бросков. На площадке отведено пять мест по периметру на дуге, там располагаются стойки с мячами - одна по центру, две примерно под 45 градусов к перпендикуляру, проведенному к лицевой линии, и еще две в углах площадки, на баскетбольном сленге "под 90 градусов". Первые четыре броска с каждой стойки засчитываются как одно зачетное очко, последний из пяти - как два балла. Таким образом, высшим результатом могут быть 30 баллов.

По завершении первой серии бросков в финал выйдут два игрока с наилучшими результатами, эта пара в итоге и определит победителя престижного конкурса "дальнобойщиков".