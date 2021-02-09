Нерадько: Авиакомпании в РФ пока отказались от идеи создания лоукостеров

Российские авиакомпании в ближайшей перспективе не намерены создавать лоукостеры внутри своих авиационных групп или как дочерние предприятия, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько. По его мнению, заинтересоваться созданием лоукостеров после восстановления объема пассажироперевозок могут в перспективе инвесторы.

"Наши ведущие авиакомпании изучали этот вопрос и отказались от модели развития лоукостеров. Уверен, как только перевозки начнут расти, мы обязательно вернемся к этой идее", - цитирует Нерадько ТАСС.

Глава Росавиации отметил, что в прошлом году из-за пандемии произошло значительное снижение объемов авиаперевозок.

"Мы рассчитываем на то, что те меры, которые сейчас принимаются в области вакцинации населения (не только у нас в стране, но и во всем мире), все-таки приведут к снижению риска заболеваемости в странах, и наши санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты", - отметил Нерадько.