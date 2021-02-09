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09.02.2021 21:25
Рубрика: Общество

Мы по-русски смеемся и плачем

Но на каком языке мы заговорим в будущем?
Текст: Елена Мационг
Российская газета - Неделя № 28(8379)
Неожиданная ситуация, с которой недавно столкнулась, заставила всерьез задуматься. В ответ на журналистский запрос по актуальной сейчас теме "вирусы" эксперт прислал мне работу на английском языке. Говорю, а по-русски можно? А нет, отвечает, на русский нужно переводить, мы давно все статьи для публикации в мировых научных журналах обязательно готовим на английском. И уже нередко встает вопрос о переводе работ русских ученых с английского.
По индексу глобальной конкурентоспособности русский язык занимает сегодня пятое место в мире после английского, испанского, французского и китайского. Фото: Photoxpress По индексу глобальной конкурентоспособности русский язык занимает сегодня пятое место в мире после английского, испанского, французского и китайского. Фото: Photoxpress
По индексу глобальной конкурентоспособности русский язык занимает сегодня пятое место в мире после английского, испанского, французского и китайского. Фото: Photoxpress

Но какая в таком случае судьба уготована русскому языку, если так пойдет и дальше? Что нас ждет в будущем? Об этом наш разговор с известным советским и российский лингвистом, академиком РАН Владимиром Алпатовым.

Владимир Михайлович, так на каком языке мы заговорим лет через 50 или 100?

Владимир Алпатов: Думаю, все-таки на русском. Знаете, когда я студентам рассказываю, что английский вовсе не был так распространен в мире еще лет 50-60 назад, они очень удивляются. Им кажется, так было всегда - приедешь в любую точку мира и тебя плохо ли хорошо ли, но поймут, если ты говоришь по-английски. На самом деле английский стал активно распространяться в качестве международного только после Второй мировой войны, в 50-60-е годы прошлого века, когда возросло влияние Соединенных Штатов. Безусловно, сказалось экономическое доминирование США. А до этого первая тройка языков в мире выглядела так - французский, немецкий, испанский. В школах изучали французский и немецкий. Публикации в научных журналах тоже были на этих языках.

Как сегодня выглядит топ языков-лидеров?

Владимир Алпатов: Вот самые свежие данные, которые подготовили ученые Института русского языка им. Пушкина. По индексу глобальной конкурентоспособности русский сегодня занимает пятое место в мире после английского, испанского, французского, китайского. Больше всего людей в мире владеют английским - 1 миллиард 268 тысяч, китайским - 1 миллиард 120 тысяч. Но в данном случае пока в этой цифре, конечно, больше всего самих китайцев. Все-таки в китайском иностранцев, даже если им выгодно изучать этот язык, отпугивает иероглифика, многим она кажется чем-то непостижимым. Да и традиции преподавания китайского в мире только складываются в отличие от английского или французского. По числу носителей русский на восьмом месте, на нем сегодня говорят 258 миллионов человек на планете.

Фото: iStock
Профессия переводчика может остаться в прошлом

Так что, думаю, все не так уж плохо. Хотя, конечно, того острого интереса к русскому, который отмечался еще 50 лет назад, уже нет. В Японии, например, массово изучали русский язык, потому что для них это был язык Гагарина, Толстого. Считалось, что если ты изучаешь естественные науки, ты должен знать русский. Им нужен был русский, чтобы в подлиннике изучать труды наших мыслителей, ученых. Вот характерный эпизод из одного японского фильма. В нем схлестнулись в спорах о Второй мировой два японца. Один говорит: "Да что ты можешь знать о войне, ведь ты даже на фронте не был?!" А тот ему отвечает: "Зато я перечитал русских классиков!" То есть уже само это сравнимо с опытом участия в войне.

Хотя в культуре японцев мы - представители западной цивилизации. А они, надо сказать, несколько настороженно относятся к иностранцам вообще. Но их заинтересовал феномен нашей науки, культуры, и именно поэтому они изучали наш язык, стремились узнавать про все русское.

Владимир Михайлович, а сколько людей в нашей стране сегодня владеют английским?

Владимир Алпатов: По последним данным, пять процентов в стране в целом и 15 процентов - в Москве. Так что информация о повальном увлечении английским все-таки преувеличена. Вот лишь один пример. Перед Олимпиадой в Сочи для обслуживающего персонала, полицейских, волонтеров специально организовали курсы обучения английскому. Но когда перед самым началом состязаний решили проверить знание языка, оказалось, что оно у них, мягко говоря, далеко не блестящее. А вот в Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу произошел другой казус. Там как раз набрали целую гвардию ребят-волонтеров, которые хорошо говорят по-английски. Но не учли того, что прибывшие в город болельщики команд Японии, Уругвая и Перу почти ничего не понимают по-английски. Нужны были переводчики с японского и испанского, а их как раз не догадались подготовить. Потому что бытует стойкий стереотип, что все иностранцы понимают по-английски.

А это не так. Даже в Европе. К слову, там провели исследование, сколько человек могут смотреть ТВ-программы и фильмы на английском и все прекрасно при этом понимать, как на родном языке. Так вот выяснилось, что в малых странах - Норвегии, Финляндии, Голландии - это примерно каждый десятый. А вот во Франции, Италии, Испании таких людей всего порядка пяти процентов. В Японии провели исследование, как часто вам в жизни пригодился английский язык, и порядка 50 процентов респондентов ответили "никогда" и около 30 сказали, что один раз в жизни, при поступлении в вузы.

Только ли успешная экономика делает язык более конкурентоспособным в мире?

Владимир Алпатов: Не только, на это влияет довольно много факторов. В том числе и ментальные особенности людей разных национальностей. Как призналась как-то представительница саамов, малочисленного коренного народа, живущего на севере Европы, "я говорю по-норвежски, но плачу и смеюсь я только по-саамски". В немалой степени это касается и русского языка, говорить мы можем на каких угодно языках, но "плакать и смеяться" мы, пожалуй, можем только по-русски.

А как вы относитесь к увеличению числа феминативов в русском языке в последнее время? "Редакторка", "блогерка" и других?

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сто текстов о языке

Владимир Алпатов: Думаю, в данном случае это в большей степени модное увлечение, за которым стоит ярко проявляемое сегодня явление - феминизм, когда женщины всего мира взялись отстаивать свои права. Но язык - очень мудрая саморегулируемая система. Он сам возьмет и сохранит все самое для него ценное. Сочтет нужным сохранить в своем составе "редакторку", если так будет говорить большинство, - значит, так тому и быть. Но, признаться, я не вижу в этом никакой проблемы, разве что кроме того, что пока звучит это для кого-то непривычно. Язык успешно переваривал далеко не одно модное явление. Куда большая проблема сейчас - это плохой русский. И в данном случае я прежде всего имею в виду засилье мата в соцсетях. На ТВ, в печати нецензурная лексика запрещена. А вот в соцсетях можно изъясняться матом сколько угодно. И не только в живом общении - в фильмах, интервью звучит мат. Между тем аудитория читателей, зрителей сегодня массово уходит в соцсети, и, очевидно, и там настало время вводить какие-то цивилизованные рамки, чтобы сохранять культуру речи, нормы литературного русского языка. Я убежден, что по-настоящему культурный человек должен отлично владеть родным языком, изучая и уважительно относясь и к языкам иностранным.

В тему

По данным о глобальной конкурентоспособности русского языка в мире, подготовленным Институтом русского языка им. Пушкина, по итогам 2020 года.

- Число говорящих на русском языке в мире - 258 миллионов человек.

- Используется в 15 международных организациях, занимая по этому показателю четвертое место в мире. Число публикаций в международных научных базах данных в 2019 году составило 37 559 (5-е место).

- Число СМИ на русском языке - 31 820 (7-е место).

- Пользователей интернета на русском языке - 116 353 942 (8-е место).

Мнение
Фото: из личного архива Виктории Соколиковой

Виктория Соколикова, 25 лет, студентка РостГМУ. Знает английский, испанский, немецкий, букмол (один из двух стандартов норвежского языка) и, конечно, русский:

- На мой взгляд, интерес к русскому языку на сегодняшний день высокий.

В основном это обусловлено русской культурой, в частности, конечно, литературой. Немало моих иностранных друзей и знакомых, далеких от лингвистики, начинали читать Достоевского, Солженицына, Чехова и Толстого на своих родных языках, что, видимо, позже зажгло интерес изучать русский язык. Факультеты славистики тоже далеко не пустуют. Также, со слов моих знакомых, русский язык звучит необычно и имеет очень красивый шрифт, нашей кириллицей даже иногда украшают майки и аксессуары. Забавно видеть такое на улицах Европы.

Подготовила Марина Бровкина

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