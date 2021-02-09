Новые российские фильмы, о которых говорят: две драмы и две комедии

Сразу несколько новых отечественных фильмов привлекают к себе внимание в эти дни. Причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Их смотрят, обсуждают, рекомендуют. Представим читателям "РГ" четыре картины, о которых сегодня говорят.

"Северный ветер". Режиссер Рената Литвинова

Новый фильм Ренаты Литвиновой вошел в программу Роттердамского кинофестиваля, в конкурс - Big Screen Competition. Фестиваль проходил с 1 по 7 февраля. В России 4 февраля в кинотеатре "Художественный" состоялась светская премьера картины, а уже 6 февраля она появилась в кинотеатрах. А поскольку за ней стоит Первый канал - ее покажут и по ТВ.

"Северный ветер" - это эксцентричная семейная сага, женская "Игра престолов" в сокращенном варианте. Семья необычна тем, что ей подвластно время. У них есть 13-й и 25-й час. Главный семейный праздник - Новый год, когда часы тринадцать бьют, показан в разное время и в разные годы. И зритель прослеживает историю семьи вместе с историей страны. Какой страны? Узнать нетрудно - в определенный момент показано, как новогодние куранты бьют на Спасской башне Кремля, и за этим наблюдает с крыши своего дома вместе с родными Леди Маргарита - ее и играет Рената Литвинова.

Не только в сюжете картины, но и в ее съемочной группе царит матриархат. Посмотрите, сколько женщин и какие. Продюсеры - Наталья Дубовицкая и Надежда Соловьева (сама Литвинова - сопродюсер). Композитор - Земфира Рамазанова. Играют помимо самой Литвиновой и ее дочери Ульяны Добровской Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Хибла Герзмава, Манана Тотибадзе... А посвящен фильм - Кире Муратовой. Школа Муратовой, ее умение окутывать непредсказуемыми странностями (нелепостями, курьезами, чудесами) простые житейские обстоятельства, видеть людей такими, какими их не видят другие, ее тонкий юмор, понятный не всем, - все это подмешалось в творческий стиль Литвиновой "по наследству".

В истории семьи богатых женщин, которые правят миром, но при этом относятся к мужчине с большой любовью, проскальзывают и чеховские мотивы. Иногда кажется, что смотришь во МХАТе одну из пьес Антона Павловича. Но так и есть - "Северный ветер" до того, как стать фильмом, был спектаклем. И до сих пор он идет в МХТ им. Чехова.

"Родные". Режиссер Илья Аксенов

Сергей Бурунов играет в новой народной комедии отца семейства. Такого же самодура, который встречается в пьесах у Александра Островского. Автор идеи и сценария к фильму - Жора Крыжовников (режиссер народной комедии "Горько!"). И по замыслу автора герою Бурунова ставят неутешительный диагноз. Жить ему осталось всего год. И он решает исполнить мечту детства - спеть на Грушинском фестивале авторской песни. Таким образом песня позвала в дорогу всю семью. Жену играет Ирина Пегова.

Один из сыновей - "хороший мальчик" Семен Трескунов, который уже вырос во всех смыслах. Дочь, которая, согласно сюжету, мечтает стать певицей, играет настоящая певица Монеточка. По роли она совсем не умеет петь. Картина сделана в жанре "роад-муви" - дорожного приключения. Отца "самодура" играет Сергей Шакуров, и его дуэт с Буруновым доставляет немало радости зрителям. У картины есть все шансы стать любимой народной комедией. Так ли это будет - покажут сборы в прокате. Фильм в кинотеатрах - с четверга, 11 февраля.

LOVE. Режиссер Игорь Твердохлебов

Сергей Светлаков - как продюсер, сценарист и исполнитель одной из главных ролей - сделал с одной из крупнейших интернет-платформ в России - IVI совместный фильм LOVE. На московской премьере люди на улице спрашивали лишний билетик. LOVE - занял место картин "Лед" и "Лед-2" в этом году - его выход приурочен ко Дню всех влюбленных. В кинотеатрах можно смотреть с 11 февраля. LOVE - это название отеля, в котором к празднику влюбленных происходят разные житейские истории. В картине, построенной по принципу хита всех времен и народов "Реальная любовь", есть разные виды любви. Например, сам Светлаков играет в новелле, где два человека нетрадиционной ориентации очень смешно делят партнера (Тимур Батрутдинов). Ян Цапник, играющий соперника Светлакова, без всякого грима устраивает забавное перевоплощение. Есть в картине любовь межнациональная. Между полицейским и эмигранткой. Есть любовь между представителями старшего поколения - Юрий Стоянов и Елена Валюшкина. Тут уже можно говорить о любви зрительской - к этим актерам. Есть любовь материнская, и, как говорят в фильме, она - самая сильная. Также в фильме снимались Екатерина Варнава, Ксения Собчак, Камиль Ларин, Анатолий Белый, Мария Миронова, Ирина Розанова и другие.

Акцент

Ромео и Джульетта меняют цвет кожи

В США завершился первый из крупнейших киносмотров года, фестиваль независимого кино, созданный и курируемый Робертом Рэдфордом - Sundance. Картины можно было смотреть онлайн. И в одной из программ фестиваля Next принял участие (единственный из России) новый проект Тимура Бекмамбетова. Он выступил там как продюсер, а режиссер - молодой дебютант Кэри Уильямс. Картина сделана в формате screenlife - это когда действие происходит целиком на экране компьютера. И рассчитан фильм на новое поколение зрителей - то самое, которое называют Поколение Z.

Ромео в новом фильме - афроамериканец, Джульетта - азиатка. Фото: Предоставлено Bazelevs

Действие перенесено в наши дни. Интернет заговорил языком Шекспира. Ромео и Джульетта вошли в обычную жизнь и пишут сообщения каждому, звонят по Skype или Facetime. Люди смотрят их истории в Instagram... И да - личную переписку. Они оба - очень красивые, но цвет кожи у них не белый. Ромео - афроамериканец, Джульетта - азиатская красавица. Отношения между кланами семьи Монтекки и Капулетти принимают и межнациональную окраску.

Реакция первых зрителей и СМИ на фильм была неоднозначная. Его заметили и выделили ведущие издания мира, которые пишут о кино. Но приняли хорошо, в основном молодежные СМИ. Актриса Ева Лонгория, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", написала в своем "Твиттере" пост, где восхитилась создателями фильма, которые переосмыслили "Ромео и Джульетту" Шекспира для поколения соцсетей. В этом году картина после фестивалей придет и в Россию.