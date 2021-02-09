Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в 2021 году

Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в этом году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пресс-брифинге, который был посвящен старту нового конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций".

Чернышенко отметил, что цифровизация идет огромными темпами.

"Поэтому роль специалистов по интернет-коммуникациям невероятно высока. И государство здесь тоже является очень привлекательным работодателем", - рассказал вице-премьер. По его словам, уже сейчас видно, как специалисты в этой сфере помогают людям решить проблемы с дозвоном до медицинских учреждений и записью на вакцинацию.

"На портале госуслуг у нас сейчас более 400 сервисов доступно. А в этом году будет еще около 170 новых введено", - сообщил Чернышенко. Он добавил, что об этих новых возможностях нужно рассказывать людям и получать обратную связь.