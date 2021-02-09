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09.02.2021 16:33
Рубрика: Общество

Опрос: 18% выпускников требуют от родителей помощи в устройстве на работу

Текст: Елена Новоселова

Молодежь все чаще декларирует свой отказ от помощи родителей в трудоустройстве, но и все чаще прибегает к ней. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. По данным социологов, 15 процентов россиян до 21 года и 16 процентов выпускников вузов устраивались на работу с помощью родственников. Раньше таких было меньше - первых в 2019 году только 11 процентов, вторых - 14 процентов (но это данные на 2013 год).

Фото: istock
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На вопрос "Как родители должны помогать найти работу?" каждый четвертый ответил, что это нужно делать по открытым источникам (то есть просматривать вакансии). Еще больше тех, кто требует от старших помощи через знакомых и родственников - 18 процентов.

Есть даже "недоросли", которые уверены, что родители обязаны общаться лично и по телефону с возможными работодателями, а также сопровождать великовозрастных детей на собеседования - такую помощь ждут 5 и 4 процента опрошенных соответственно.

Но все же почти половина (а точнее 43 процента) россиян моложе 21 года считают, что родители вовсе не должны участвовать в этом деле.

Среди выпускников вуза искать работу через знакомых и родственников считают отличной помощью при трудоустройстве 23 процента опрошенных. Но если семь лет назад вчерашние выпускники не отказались бы и от помощи в виде общения родителей с работодателем (таких два процента) и сопровождения на собеседовании (один процент), то современная молодежь такую поддержку не одобряет.

Тех же, кто сегодня считает, что родители не обязаны помогать в трудоустройстве - 52 процента. По сравнению с 2013 годом эта цифра выросла на 12 пунктов.

Впрочем, старшее поколение тоже ждет участия детей в своих поисках работы. Таких в возрастной категории после 45 лет - 44 процента.

Общество Соцсфера Социология

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