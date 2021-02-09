Указ губернатора Оренбургской области от 8 февраля 2021 года № 52-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 указа изложить в новой редакции:

"2. Запретить, если иное не установлено настоящим указом, проведение на территории Оренбургской области зрелищно-развлекательных, рекламных и иных мероприятий независимо от численности участников, за исключением проведения:

всероссийских и (или) международных спортивных соревнований среди команд спортивных клубов по игровым видам спорта, физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области, муниципальных образований Оренбургской области;

органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области публичных слушаний (общественных обсуждений);

собраний, если законодательством Российской Федерации не предусмотрена возможность их проведения в заочной форме;

мероприятий в зрительных (актовых) залах организаций независимо от форм собственности;

мероприятий, проведение которых утверждено федеральными органами исполнительной власти;

мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и Дню защитника Отечества.

При проведении мероприятий их организаторы обязаны обеспечить соблюдение участниками мероприятий требований санитарно-эпидемиологического законодательства, включая соблюдение социальной дистанции, обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), установку в общедоступных местах антисептических средств для обработки рук, контроль за соблюдением установленных требований.

Продолжительность торжественных церемоний, связанных с возложением венков и цветов, при проведении мероприятий, предусмотренных абзацем седьмым настоящего пункта, не может составлять более 30 минут.

Проведение запрещенных настоящим пунктом мероприятий возможно в дистанционном или онлайн-режиме с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.".

1.2. Пункт 3 указа изложить в новой редакции:

"3. Приостановить по 24 февраля 2021 года на территории Оренбургской области работу развлекательных и досуговых заведений (в том числе ночных клубов), объектов, оказывающих услуги по предоставлению кальянов для курения, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли, проведение в объектах общественного питания массовых мероприятий (банкетов, праздничных, корпоративных мероприятий). Поминальные обеды проводить в объектах общественного питания с учетом размещения столов на расстоянии 2 метров друг от друга при условии, что за столом могут находиться не более четырех человек.

Возобновить оказание услуг для посетителей в объектах общественного питания на территории Оренбургской области в режиме работы, установленном в объектах общественного питания.".

1.3. В пункте 9 указа:

подпункты 9.2 и 9.3 признать утратившими силу;

1.4. В пункте 10 указа:

абзац первый подпункта 10.2 изложить в новой редакции:

"10.2. Лиц 65 лет и старше обеспечить с 9 февраля 2021 года по 22 февраля 2021 года включительно самоизоляцию на дому по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц, за исключением случаев:";

абзац третий подпункта 10.3 признать утратившим силу;

в подпункте 10.5:

абзацы тринадцатый, семнадцатый, восемнадцатый признать утратившими силу;

в абзаце первом подпункта 10.6 слова ", а также работодателей, к которым прибыли в командировку лица из иных субъектов Российской Федерации" исключить;

в подпункте 10.9:

в абзаце седьмом слова "или иных субъектов Российской Федерации," исключить;

в абзаце девятом слова ", в том числе посвященных празднованию Нового года," исключить;

в подпункте 10.10:

в абзаце седьмом слова "или иных субъектов Российской Федерации," исключить;

в абзаце восьмом слова ", в том числе посвященных празднованию Нового года," исключить;

в абзаце седьмом подпункта 10.111 слова "или иных субъектов Российской Федерации," исключить;

подпункт 10.13 признать утратившим силу.

1.5. Пункт 101 признать утратившим силу.

1.6. Пункт 14 указа дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить в первоочередном порядке вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) лиц 65 лет и старше.".

1.7. Пункт 17 указа дополнить абзацем следующего содержания:

"организовать информирование лиц 65 лет и старше о возможности их вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в первоочередном порядке.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







