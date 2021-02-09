Патрушев обсудил с главой парламента Ирана ситуацию вокруг СВПД

Секретарь Совета безопасности России провел во вторник в Москве переговоры с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Патрушев и Галибаф обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранских отношений в различных сферах, в том числе в области безопасности. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил официальный представитель аппарата Совбеза России Евгений Аношин. По его словам, собеседники подтвердили готовность к расширению взаимодействия Москвы и Тегерана как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Отдельное внимание уделено сотрудничеству по проблематике информационной безопасности, совместным усилиям в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как рассказали в аппарате Совбеза, в завершение встречи Николай Патрушев поздравил М.Б. Галибафа с отмечаемым в Иране 11 февраля Днем Исламской революции. Также секретарь Совбеза России передал привет своему коллеге - секретарю Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, подчеркнув сложившийся тесный конструктивный диалог между советами безопасности двух стран.