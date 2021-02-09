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09.02.2021 07:50
Рубрика: Экономика

Пенсионерам предложили дать возможность отключить онлайн-платежи и переводы

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если пенсионерам дать возможность добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих банковских переводов, то количество мошеннических операций с банковскими картами можно снизить в несколько раз, считают в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Фото: iStock
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ОНФ подготовил предложение к заседанию экспертного совета ЦБ, которое намечено на 10 февраля. Как пишут "Известия", только за прошлый год мошенники "увели" со счетов россиян 66 млрд рублей. И в 60% случаев пострадали люди от 50 до 80 лет. Мошенники применяют к людям старших возрастов методы социальной инженерии. Ведь зачастую, как отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, пожилые люди не понимают полного функционала карты, на которую получают пенсию. К тому же и родственники любят воспользоваться картами пенсионеров, чтобы купить что-нибудь в интернет-магазине. Банку же естественно все равно, кто совершает покупку, лишь бы код был введен правильный.

В ОНФ предлагают ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей и исходящих переводов. Иными словами, пенсионерам хотят дать право отключиться от особенно рискованных функций, которыми они не часто пользуются или совсем не пользуются. Но именно эти функции становятся каналом для незаконного вывода средств. При этом картой можно будет по-прежнему расплачиваться в стационарных магазинах, получать на нее деньги, снимать наличные.

По словам доцента кафедры экономической статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, только 3,6% граждан в возрасте 70-79 лет используют интернет для заказа товаров, а в возрасте более 80 лет - 1,4%. Это данные Росстата. Юристы добавляют, что добровольный отказ от операций не противоречит законодательству и не нарушает права людей старших возрастов.

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