Песков оценил инициативу об ответственности за призывы к санкциям против РФ

Предложение ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям против России востребовано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Де факто вполне очевидно отношение подавляющего большинства наших сограждан к таким действиям неких россиян. Вы, наверное имеете в виду обращение ФБК (в России внесен в реестр иноагентов - прим. "РГ") - они то Байдену (президент США - прим. "РГ") писали, то в Брюссель", - сказал Песков. "Они пишут и требуют против наших сограждан ввести санкции", - добавил он.

"Де факто эмоциональное отношение к этому абсолютно однозначное, наверное, не стоит его описывать. Де юре сейчас это не какой-то противоправный поступок", - продолжил пресс-секретарь президента.

На вопрос журналиста, можно ли это считать изменой Родине, Песков сказал, что де юре - нет. "Но мы знаем с вами, что уже в парламенте была озвучена инициатива приравнять подобные действия к преступным деяниям", - напомнил он.

На вопрос о том, поддерживает ли Песков лично такое предложение, он заметил, что его личная позиция здесь никакой роли не играет. "Но очевидно, что востребованность таких инициатив есть, и очевидно, что такая инициатива будет пользоваться большой поддержкой", - уверен он.