Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий

Правительство представило свои предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, в администрации президента рассмотрят варианты и только затем совместно будут приняты решения. Об этом, отвечая на вопрос о выполнении соответствующего поручения кабмину, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин давал поручение проработать этот вопрос до февраля. "Работа в этом направлении продолжится, правительство действительно в срок представило свое видение", - пояснил Песков.

"Видение это поливариантное, поэтому наше экспертное подразделение в администрации президента будет рассматривать предложенные варианты и затем, опять же совместно с правительством, будут принимать решения", - сказал Песков.

На вопрос о временных рамках пресс-секретарь президента напомнил, что поручение по формулированию выполнено. "Теперь нужно определиться все-таки с тем, как лучше поступить", - заключил он.