Песков рассказал про обучение вице-губернаторов в Сенеже

Обучение для вице-губернаторов в Сенеже проходит регулярно в разных форматах, сообщил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Работа по совершенствованию навыков региональных властей будет продолжена.

"Обучение в Сенеже идет регулярно, постоянно, в разных форматах. Это просто продолжение работы с региональными руководителями", - пояснил Песков.

"Это программа по совершенствованию навыков работы в различных сферах для руководящих кадров", - уточнил пресс-секретарь президента. "Эта работа была, есть и будет продолжаться", - заключил он.