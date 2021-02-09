Песков заявил о постоянном выделении средств на соцподдержку

Дополнительные средства на поддержку граждан выделяются постоянно, работа по точечной помощи наиболее нуждающимся в ней слоям населения продолжается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет каких-то разовых сумм, о которых планировалось бы объявить в ближайшее время", - заявил пресс-секретарь президента, опровергнув сообщение агентства Reuters.

"Постоянно выделяются дополнительные средства - на врачей, на детей, это постоянный процесс", - подчеркнул Песков.

"Принцип неприменения "ковровых" выделений денег, а именно продолжение целенаправленной работы по точечной помощи тем слоям населения, которые наиболее нуждаются в этой поддержке. Это продолжается на постоянной основе", - объяснил пресс-секретарь президента. "Каких-то заготовленных пакетов в 500 млрд рублей - этого нет", - заключил он.