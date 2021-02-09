Ученые прочитали 1900-летнюю платежную квитанцию римского легионера

Ученые изучили найденный в марте 2019 года древний папирус из Израиля. Артефакт возрастом около 1900 лет оказался платежной квитанцией римского легионера.

Как сообщает издание Task & Purpose, документ был обнаружен археологом Джоанной Болл на месте бывшего военного лагеря Х легиона. Римские солдаты осаждали крепость иудейских повстанцев Моссада с 72 по 75 годы нашей эры. В папирусе говорится о выплате солдатского жалованья некоему Гаю Мессию (Gaius Messius) и расходах за питание, снаряжение и прочее.

В документе говорится: "Четвертое консульство императора Веспасиана Августа. Счета, зарплата. Гай Мессий, сын Гая, из племени Фабия, из Бейрута. Я получил жалованье в 50 динариев, из которых заплатил ячменем 16 динариев. Расходы на еду 20 динариев; сапоги 5 динариев; кожаные ремни 2 динария; льняная туника 7 динариев".

Таким образом сразу после получки солдат Х легиона Гай Мессий остался без денег и мог рассчитывать лишь на добытые при грабеже трофеи и дополнительные выплаты от полководцев.