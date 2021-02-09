Банк России на первом в этом году заседании совета директоров в ближайшую пятницу снова воздержится от снижения ключевой ставки, полагают аналитики. Инфляция - в первую очередь продовольственная - заметно ускорилась, а экономике для поддержки уже не требуется очередное удешевление кредита, как в пандемию. Вполне вероятно, что полуторагодичный цикл снижения ключевой ставки вообще завершен и впереди теперь только ее повышение.

Очередная ожидаемая пауза в цикле снижения ставки станет уже четвертой подряд. В июле Банк России снизил ключевую ставку с 4,5% до нынешних 4,25% годовых, минимума за постсоветскую историю (а с середины 2019 года ставка упала на 3,5 процентных пункта). Летом инфляция была заметно ниже цели ЦБ в 4%, а экономика все еще нуждалась в помощи через удешевление кредита. В сентябре ЦБ решил уже не снижать ставку: восстановление потребительского спроса после окончания самоизоляции начало разгонять инфляцию, а курс рубля стал слабеть.

Осенью эти тенденции углубились.. Ближе к зиме рубль восстановил позиции, но инфляция продолжила расти. На последнем заседании в декабре ЦБ снова не стал менять ключевую ставку.

Во второй половине зимы инфляция продолжала ускоряться из-за роста цен на ряд продовольственных товаров, повышения издержек бизнеса из-за пандемии и растянутого эффекта переноса в цены прошлогоднего ослабления рубля. Об ускорении инфляции предупреждала в середине января и глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию, уходит в стоимость финансовых активов, кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с этим всем. Но после пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется", - подчеркивала она.

Из последних данных Росстата следует, что годовая инфляция повысилась в январе почти до 5,2% (при цели ЦБ "вблизи 4%"). По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, это значение станет пиком, после чего рост потребительских цен начнет замедляться и достигнет цели Банка России к концу года.

Кроме того, Росстат сообщил, что российская экономика в 2020 году сократилась на 3,1%. Снижение оказалось значительно меньшим, что ожидали в ЦБ (4-5%). На фоне улучшения эпидемической ситуации индексы деловой активности от IHS Markit за январь указали на возобновление роста как в промышленности, так и в секторе услуг. Столь позитивная статистика уменьшает необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержки экономики, отмечает Васильев.

5,2 процента составила годовая инфляция в январе. Это пока заметно выше цели Банка России, сформулированной как "вблизи 4%"

Есть еще и фактор неопределенности - это отношения России и США. Новый американский президент Джо Байден заявил, что исключает "перезагрузку" в отношениях с Россией. "В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жестких антироссийских санкций (на госдолг или банки) от новой администрации Байдена. Однако повышенная неопределенность негативно сказывается на отношении инвесторов к рублевым активам. При этом Банк России должен быть готов быстро отреагировать на случай ухудшения отношений с США, и относительно высокая рублевая процентная ставка помогает снизить риски оттока капитала", - отмечает аналитик.

Скорее всего, в пятницу в решении по ставке ЦБ упомянет меры правительства - во-первых, по сдерживанию продовольственных цен (в декабре Набиуллина не выразила поддержки идеи расширения практики регулирования цен), во-вторых, по поддержке ипотечного кредитования, считают экономисты по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софья Донец и Андрей Мелащенко. "Мы по-прежнему ожидаем, что цикл нормализации денежно-кредитной политики начнется уже с середины 2021 года и к концу года ключевая ставка может достичь нейтрального уровня, который мы оцениваем для России в 5-5,5%", - прогнозируют они.

В России, как и во многих развивающихся странах, цикл монетарного смягчения подошел к концу и уже видны признаки разворота в сторону нормализации денежно-кредитной политики, говорит Васильев. "Так, Центробанк Турции в декабре повысил ставку для борьбы с высокой инфляцией. Рынок ожидает, что в Бразилии Центробанк начнет повышать ставку уже в марте. В ЮАР ставка Центробанка достигла дна, и следующим шагом регулятора станет повышение ставки в 2021-2022 годах", - перечисляет он.

В базовом сценарии (вероятность - 50%) Васильев ожидает, что Банк России будет удерживать ключевую ставку 4,25% весь 2021 год. Постепенное возвращение ставки в нейтральный диапазон 5-6% начнется в 2022 году на фоне уверенного восстановления экономики и инфляции, рассчитывает аналитик. По его мнению, возвращать ключевую ставку в диапазон 5-6% уже в этом году Банк России начнет, только если инфляция продолжит быстро расти или начнется новый виток ослабления рубля.

Наконец, в дезинфляционном сценарии (но его вероятность - всего 20%) Банк России может еще один раз снизить во втором полугодии ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4%. Однако это будет возможно в случае резкого замедления инфляции ниже целевых 4% из-за подавленного спроса, а также спокойного внешнего фона и укрепления рубля, говорит Васильев.

Цитата

Эльвира Набиуллина, глава Банка России:

"Низкая и контролируемая инфляция - почему за нее так бились? Ее бенефициарами являются широкие слои населения. Как только начинает у нас инфляция расти, мы понимаем, насколько это важно для благосостояния людей".