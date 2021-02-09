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09.02.2021 20:20
Рубрика: Экономика

Еда не приходит одна

Почему подорожали продукты и что с этим делать
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Фиксация цен на подсолнечное масло и сахар - исключительная мера. Распространять госрегулирование на другие продукты в правительстве не планируют, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

У роста цен на базовые продукты, который наблюдался в прошлом году и продолжился в этом, несколько причин, пояснил министр. В первую очередь на него повлияла динамика валютного курса.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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"Первая волна ослабления рубля проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. И на этот фон наложилась вторая волна. Поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался в ноябре-декабре", - пояснил Решетников.

Во-вторых, в условиях пандемии многие страны начали формировать дополнительные запасы продовольствия. По зерну, кукурузе, сое наблюдается кратное увеличение закупок. При этом у многих основных экспортеров продовольствия снизились прогнозы по урожаю основных культур.

"Свою роль сыграла и ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал. Он пришел на рынок биржевых товаров и разогрел спрос, в результате чего волатильность на мировых рынках (то есть колебания цен, увеличение цен) существенно возросла", - рассказал глава минэкономразвития.

При этом Россия является крупнейшим экспортером ряда сельхозтоваров. У нас открытая экономика - отношение экспорта к ВВП составляет 25%, и это высокий показатель. Сказывается и отсутствие экономических границ в рамках Евразийского экономического союза: у экспортеров всегда есть возможность вывозить наши товары в Европу через Беларусь, Казахстан и другие страны ЕАЭС. Поэтому все процессы на мировом рынке отражаются на российском рынке.

В этой ситуации российское правительство еще в конце прошлого года предприняло ряд мер: до 1 апреля 2021 года были зафиксированы цены на подсолнечное масло и сахар в опте и рознице, установлена квота на вывоз зерна до конца агросезона и введены экспортные пошлины на ключевые культуры. Кроме этого, решено было выделить средства на частичную компенсацию затрат мукомолов и хлебопеков на покупку ими зерна и муки соответственно. Поддержали также производителей сахара.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Но продовольственная инфляция ускорилась. Цена российской пшеницы с октября по декабрь 2020 года выросла на 20%, а в начале января прибавила еще 10%. Поэтому принятых мер оказалось недостаточно.

Поэтому сначала было принято решение об увеличении экспортной пошлины на пшеницу с 25 до 50 евро за тонну. А потом был разработан постоянно действующий механизм "зернового демпфера". Он будет состоять из двух частей. Во-первых, экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень будет действовать постоянно и будет рассчитываться еженедельно на основе мировых цен. Она будет введена со 2 июня. Во-вторых, все экспортные пошлины на зерно вернутся аграриям в виде субсидий. Средства от пошлин будут поступать в регионы пропорционально объемам произведенной продукции. За счет господдержки участники зернового рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство продукции.

Все это механизмы экономического регулирования. И именно на них делает ставку правительство, подчеркнул Решетников. По его мнению, предпринятые правительством административные меры в виде регулирования цен - "максимум, что мы можем себе позволить". Распространять их на другие продукты эту практику крайне опасно. Тогда придется регулировать ценообразование по всей цепочке. Такое тотальное регулирование может привести к дефициту товаров, потому что предприниматели будут выходить из нерентабельного бизнеса, считает глава минэкономразвития.

Фиксировать цены на продукты на постоянной основе опасно. Это может привести к дефициту товаров

В СССР розничные цены не росли 30 последних лет, и старшее поколение до сих пор помнит, сколько стоила бутылка молока и буханка хлеба, отмечает директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова. Но это не значит, что инфляции у нас не было: она была скрытая, накапливалась и в итоге выливалась в жесточайший дефицит товаров. А фиксировать цены на отдельные товары или сырье для них тоже нет никакого смысла, уверена эксперт. Доля сельскохозяйственного сырья в конечной стоимости продовольствия все время падает. В баночке йогурта стоимость молока - 20%, все остальное - баночка, отдушки, консерванты. И если мы фиксируем цены на йогурт, возросшую стоимость энергии для его производства или баночки производитель будет вынужден переложить, например, на сыр.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Цены на продукты

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