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09.02.2021 20:10
Рубрика: Экономика

Не тянет на сладкое

Производители газировки отказываются от сахара
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Производители напитков снижают содержание сахара, заменяя его лекарственными травами. Те, кто игнорируют тренд на здоровое питание, рискуют вовсе уйти с рынка.
Напитки с натуральными сахарозаменителями хоть и дороже, но полезнее на порядок. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

По данным Союза производителей соков, воды и напитков, еще в 2019 году участники отрасли договорились снизить содержание сахара в напитках на 10% к 2024 году. Вместо него производители все чаще используют лекарственную траву стевию. Популярность этого подсластителя объясняется его природным происхождением и полезными свойствами, которые подтверждены исследованиями ученых, объяснил президент союза Максим Новиков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2015 году подняла вопрос о необходимости снижения потребления сахара, отмечает президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов. В 2020 году Новосибирский НИИ гигиены выяснил, что экстракт листьев стевии обладает иммуномодулирующим, гипогликемическим (снижение концентрации глюкозы в крови) и гиполипидемическим (снижение уровня холестерина в крови) эффектами. В отличие от сахара, стевия не имеет в своем составе глюкозной группы и, значит, не приводит к росту глюкозы в крови и может употребляться даже больными сахарным диабетом.

Парагвайское растение тысячелетиями используется в кулинарии. И из всех возможных подсластителей, используемых в пищевой промышленности, продукты-гликозиды (придающие сладкий вкус) из стевии являются наиболее безопасными и перспективными сахарозаменителями для безалкогольных напитков, считает эксперт.

Самый серьезный недостаток стевии - ее высокая цена по сравнению с искусственным подсластителем аспартамом, например. Стевию приходится закупать за рубежом, а из-за ослабления рубля ее стоимость существенно выросла, отмечает Максим Новиков.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В России выращивать стевию и другие лекарственные травы в промышленных масштабах невыгодно, несмотря на рост спроса на фоне COVID-19. Отрасль по культивированию лекарственных растений не признана сельхозпроизводством. Соответственно, никакими мерами господдержки АПК пользоваться такие производители не могут. Также есть проблема с признанием переработчиков сырья из лекарственных растений как промышленных производителей, отмечает руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина России Инна Рыкова.

В результате отрасли фактически нет, есть лишь несколько коммерческих компаний, которые в том числе выпускают и лекарства на основе натуральных трав. По данным Росстата, в 2019 году посевная площадь лекарственных культур составила 8,2 тыс. га (в 2018 году - 6,4 тыс. га), произведено 8,8 тыс. тонн лекарственного растительного сырья при урожайности 14,5 ц/га (в 2018 году - 7,2 тыс. тонн при урожайности 12,8 ц/га).

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