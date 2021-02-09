Почему сделка ОПЕК+ тормозит рост доходов от продажи нефти

В 2021 году сделка ОПЕК+ будет главным тормозом для роста доходов бюджета России от экспорта нефти. Даже в случае дальнейшего смягчения ограничений по сокращению добычи в первую очередь российские нефтекомпании будут вынуждены удовлетворять растущий спрос внутреннего рынка, а только потом увеличивать поставки в другие страны.

В 2020 году объемы нефти, поставленной на переработку в России, упали на 15 млн тонн, до 274,9 млн тонн. Экспорт, по данным минэнерго, упал на 34 млн тонн, а доходы от него сократились на 40,8% по сравнению с 2019 годом до 72,37 млрд рублей. Главной причиной снижения экспорта называется необходимость исполнять условия сделки ОПЕК+. Но падение доходов также было связано с обвалом цен на нефть в 2020 году. С начала 2021 года котировки выросли до 60 долларов, но ждать увеличения объемов экспорта пока не приходится.

"Как и в прошлом году, в 2021 году снижение объемов добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+ будет приводить в первую очередь к уменьшению экспорта, а не переработки", - говорит главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. Но сейчас экспорт стал выгоднее поставок на внутренний рынок, что отличается от прошлогодней ситуации, подчеркивает он.

При этом спрос на автомобильное топливо в России по мере снятия существующих карантинных ограничений восстанавливается и даже быстрее, чем в других странах. Это вынуждает правительство следить за обеспечением внутреннего рынка и не допускать роста цен на АЗС. Например, принято решение увеличить для компаний нормы продаж автотоплива через биржу: бензина - с 10 до 11%, а дизельного топлива - с 6 до 7,5%.

В приоритете сейчас удовлетворения внутреннего спроса на нефть, а только потом экспорт

В результате, увеличение добычи нефти в стране почти не сказывается на объемах экспорта, поскольку растет внутренний спрос на нефтепродукты, удовлетворение которого в приоритете у правительства. Второй фактор, который сейчас действует против бюджета, - демпферный механизм. При сегодняшних, относительно высоких ценах на нефть он стал работать на выплаты из казны нефтяным компаниям, а не наоборот, как было в 2020 году. В справедливости его условий по отношению к нефтяникам у экспертов возникает множество сомнений, но если котировки останутся на сегодняшнем уровне или продолжат расти, он будет работать на изъятие средств из бюджета.